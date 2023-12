Improvizácia nestačí, Sagan musí drieť a učiť sa. Predstavil plán na olympiádu

BRATISLAVA. Zrodil som sa na horskom bicykli a na ňom aj odídem, vraví Peter Sagan. Keď v januári tohto roka oznámil, že vo vrcholovej cyklistike to bude jeho posledná sezóna, bol to pre mnohých šok. Nečakali, že by v 33 rokoch mal zo svetovej cyklistiky odísť.

V roku 2008 bol korunným princom horskej cyklistiky. Keď na majstrovstvách sveta vo Val di Sole prišiel do cieľa, najskôr zosadol z bicykla, obzrel sa za seba a priložil si dlaň na čelo, aby mu slnko nesvietilo do očí. Vyzeral, kde sú jeho súperi. Za ním však bolo prázdno. Nik sa ho nedokázal udržať.

Potom uchopil bicykel do oboch rúk, zodvihol ho nad hlavu. Mal osemnásť a v horskej cyklistike mohol roky vládnuť. Napokon sa vybral inou cestou. Stal sa jednou z najväčších osobností v cestnej cyklistike a vybojoval 122 víťazstiev

Improvizácia nestačí

Po 14 rokoch sa pokúša o návrat k disciplíne, v ktorej kraľoval a ukazuje sa, že to nebude mať vôbec jednoduché.

„Na majstrovstvách sveta v Glasgowe som sa len otestovall. Bicykel som dostal niekoľko dní pred tým a jazdil som na ňom málo. Bola to skvelá skúsenosť, ale nešlo to tak, ako by som si prial. Išiel som do toho po sezóne v cestnej cyklistike a bez špeciálnej prípravy. Ak chcete byť na horskom bicykli rýchly, potrebujete sa na to sústrediť. Nestačí improvizácia. Priznávam, že to nebolo ľahké, ale aspoň mi to pomohlo pochopiť, čo potrebujem urobiť, aby som sa do toho dostal,“ opisuje trojnásobný majster sveta.

