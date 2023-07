Je to oficiálne. Froome sa zúčastní pretekov blízko slovenských hraníc

V štúdiu Českej televízie to nedávno naznačil športový riaditeľ tímu René Andrle, keďže Froome v tejto sezóne neabsolvuje ani jednu z troch Grand Tour.

PRAHA. Britský cyklista Chris Froome sa zúčastní na pretekoch Czech Tour. Štvornásobný víťaz Tour de France sa spolu s kolegami z tímu Israel - Premier Tech predstaví fanúšikom od 27. do 30. júla.

"Je to fantastická správa, Chris je ikonou cyklistiky a jeho účasť na Czech Tour je jedinečnou príležitosťou pre našich fanúšikov vidieť ho v Česku," povedal riaditeľ pretekov Leopold König, Froomov niekdajší kolega z tímu Sky.

"Veľmi sa teším na to, že budem prvýkrát pretekať v Českej republike. Je skvelé, že sa znovu stretnem so svojim bývalým tímovým kolegom Leom, ktorý so mnou v roku 2015 vyhral Tour de France a uvidím preteky, ktoré teraz riadi.