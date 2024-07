Slovenský tím Pierre Baguette si vybojoval prvé víťazstvo, uspel na domácej pôde

"Prišli sme sem s mladým tímom, ale pracoval veľmi dobre a tešíme sa z tohto úspechu. V závere sme boli štyria, všetci boli silní. Munton urobil chybu a dokázal som mu dobre nastúpiť, takže bolo to trochu aj o šťastí.

Ale všetko to prišlo po tom ako náš tím ukontroloval preteky, takže chalani to zvládli perfektne, je to výhra celého tímu," uviedol Voltr pre cycling-info.sk.

Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Kováč z Dukla Banská Bystrica, ktorý bol blízko k piatemu miestu, no nevyšiel mu dojazd a skončil pätnásty. O jednu priečku predstihol tímového kolegu Jakuba Galoviča.