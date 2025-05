Kľúčové budú taktika a sila cyklistov. Oznámili dejisko spoločných majstrovstiev Slovenska a Česka

Od 15.30 h sa na trať postavia muži elite a na trati dlhej 36 km s prevýšením 230 m preveria svoje sily.

Postupne prejdú z H. Naštíc cez Uhrovec do Žitnej Radiše, kde sa vyberú do Omastinej a odtiaľ späť smerom do Kšinnej a Závady pod Čiernym vrchom a naspäť do H. Naštíc.

V sobotu a v nedeľu sa uskutočnia preteky s hromadným štartom žien, junioriek, juniorov i mužov. Súťažiť sa bude na okruhu s dĺžkou 29 km. Ženy a juniorky absolvujú v prvý víkendový deň 99 km, juniori 127 km.