VIDEO: Napätie až do cieľa. Francúz zlomil súpera v posledných metroch

Okolo Baskicka 2026
Výsledky 3. etapy (Basauri - Basauri, 152,8 km):
1.
Axel Laurance
Francúzsko
INEOS Grenadiers
3:38:33 h
2.
Igor Arrieta
Španielsko
UAE Team Emirates-XRG
+ 2 s
3.
Natnael Tesfatsion
Eritrea
Movistar Team
+ 1:25 min
4.
Ilan van Wilder
Belgicko
/Soudal Quick-Step
+ 14 s
5.
Tobias Halland Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 18 s
6.
James Shaw
(V. Británia
EF Education - EasyPost
+ 21 s
Francúzsky cyklista Axel Laurance z tímu INEOS Grenadiers zvíťazil v stredajšej 3. etape pretekov Okolo Baskicka. V úniku zostal spolu so Španielom Igorom Arrietom
(UAE Team Emirates-XRG), ktorý obsadil druhú priečku so stratou dvoch sekúnd. V krátkom kopci v meste Basauri finišoval na tretej pozícii Eritrejčan Natnael Tesfatsion (Movistar Team) so stratou 14 sekúnd.
Na čele celkového poradia sa udržal Francúz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) o takmer dve minúty pred Slovincom Primožom Rogličom (Red Bull-BORA-Hansgrohe).
Po páde v 3. etape musel z pretekov odstúpiť tímový kolega stredajšieho víťaza Mexičan Isaac del Toro.
Celkové poradie po 3. etape
1.
Paul Seixas
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
8:08:24 h
2.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:59 min
3.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 2:08 min
4.
Mattias Skjelmose
Dánsko
Lidl - Trek
+ 2:14 min
5.
Ben Tulett
Veľká Británia
Visma-Lease a Bike
+ 2:27 min
6.
Alex Baudin
Francúzsko
EF Education - EasyPost
+ 2:31 min
126.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 21:47 min