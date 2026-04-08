    VIDEO: Napätie až do cieľa. Francúz zlomil súpera v posledných metroch

    Axel Laurance
    Axel Laurance (Autor: X/INEOS Grenadiers)
    TASR|8. apr 2026 o 18:18
    Víťazom tretej etapy pretekov Okolo Baskicka sa stal Axel Laurance.

    Okolo Baskicka 2026

    Výsledky 3. etapy (Basauri - Basauri, 152,8 km):

    1.

    Axel Laurance 

    Francúzsko

    INEOS Grenadiers

    3:38:33 h

    2.

    Igor Arrieta

    Španielsko

    UAE Team Emirates-XRG

    + 2 s

    3.

    Natnael Tesfatsion

    Eritrea

    Movistar Team

    + 1:25 min

    4.

    Ilan van Wilder

    Belgicko

    /Soudal Quick-Step

    + 14 s

    5.

    Tobias Halland Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 18 s

    6.

    James Shaw

    (V. Británia

    EF Education - EasyPost

    + 21 s

    Francúzsky cyklista Axel Laurance z tímu INEOS Grenadiers zvíťazil v stredajšej 3. etape pretekov Okolo Baskicka. V úniku zostal spolu so Španielom Igorom Arrietom

    (UAE Team Emirates-XRG), ktorý obsadil druhú priečku so stratou dvoch sekúnd. V krátkom kopci v meste Basauri finišoval na tretej pozícii Eritrejčan Natnael Tesfatsion (Movistar Team) so stratou 14 sekúnd.

    Na čele celkového poradia sa udržal Francúz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) o takmer dve minúty pred Slovincom Primožom Rogličom (Red Bull-BORA-Hansgrohe).

    VIDEO: Finiš tretej etapy pretekov Okolo Baskicka

    Po páde v 3. etape musel z pretekov odstúpiť tímový kolega stredajšieho víťaza Mexičan Isaac del Toro.

    Celkové poradie po 3. etape

    1.

    Paul Seixas

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

     8:08:24 h

    2.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 1:59 min

    3.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 2:08 min

    4.

    Mattias Skjelmose

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 2:14 min

    5.

    Ben Tulett

    Veľká Británia

    Visma-Lease a Bike

    + 2:27 min

    6.

    Alex Baudin

    Francúzsko

    EF Education - EasyPost

    + 2:31 min

    126.

    Martin Svrček 

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 21:47 min

