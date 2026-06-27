    Tragická správa pre holandskú hviezdu. S priateľkou oznámili úmrtie nenarodeného syna

    Cody Gakpo.
    Cody Gakpo. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. jún 2026 o 20:28
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    Holandský reprezentant požiadal o rešpektovanie súkromia.

    Futbalista Liverpoolu a holandský reprezentant Cody Gakpo požiadal verejnosť o rešpektovanie súkromia po tom, čo on a jeho partnerka Noa van der Bijová oznámili, že ich syn Elijah zomrel počas tehotenstva.

    „So zlomeným srdcom vám oznamujeme zdrvujúcu správu, že náš chlapec zomrel počas tehotenstva. Ďakujeme vám za prejavenú lásku a podporu.

    Elijah Raphael Gakpo, navždy milovaný, navždy náš syn,“ napísala v príspevku na Instagrame Gakpova priateľka.

    Gakpo pridal aj svoj vlastný príspevok. „Je to pre našu rodinu nesmierne náročné. Žiadame vás o súkromie a ďakujeme, že to chápete,“ vyjadril sa Gakpo.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Cody Gakpo.
    Cody Gakpo.
    Tragická správa pre holandskú hviezdu. S priateľkou oznámili úmrtie nenarodeného syna
    dnes 20:28
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