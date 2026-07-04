    Mal ambíciu pokračovať aj po MS. Tréner Tuniska skončil po ďalších trpkých prehrách

    Herve Renard.
    Herve Renard. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. júl 2026 o 22:16
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    Stalo sa jediným z 10 afrických tímov, ktoré nepostúpili do vyraďovacej fázy.

    Herve Renard rezignoval na post trénera futbalistov Tuniska po dvoch zápasoch, v ktorých nedokázal zabrániť ich predčasnému koncu v skupinovej fáze na MS.

    Francúz prebral tím po tom, čo musel odísť Sabri Lamouchi po prehre 1:5 v prvom zápase proti Švédsku.

    Tunisko potom prehralo aj ďalšie zápasy, 0:4 s Japonskom a 1:3 s Holandskom. Stalo sa jediným z 10 afrických tímov, ktoré nepostúpili do vyraďovacej fázy. Renard oznámil svoj odchod na Instagrame v sobotu slovami:

    „Bolo mi cťou nosiť farby Tuniska a zažiť tento nezabudnuteľný zážitok. Prajem tomuto tuniskému tímu všetko najlepšie do budúcnosti.“

    Renard predtým uviedol, že by mohol pokračovať v práci v Afrike, kde už v minulosti trénoval Maroko, Angolu, Zambiu a Pobrežie Slonoviny.

    „Myslím si, že zostanem na kontinente. Pravdepodobne kvôli rešpektu, ktorého sa mi tam dostáva.“ Okrem toho trénoval Saudskú Arábiu na MS v roku 2022.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Herve Renard.
    Herve Renard.
    Mal ambíciu pokračovať aj po MS. Tréner Tuniska skončil po ďalších trpkých prehrách
    dnes 22:16
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