Mal ambíciu pokračovať aj po MS. Tréner Tuniska skončil po ďalších trpkých prehrách

Herve Renard rezignoval na post trénera futbalistov Tuniska po dvoch zápasoch, v ktorých nedokázal zabrániť ich predčasnému koncu v skupinovej fáze na MS.
Francúz prebral tím po tom, čo musel odísť Sabri Lamouchi po prehre 1:5 v prvom zápase proti Švédsku.
Tunisko potom prehralo aj ďalšie zápasy, 0:4 s Japonskom a 1:3 s Holandskom. Stalo sa jediným z 10 afrických tímov, ktoré nepostúpili do vyraďovacej fázy. Renard oznámil svoj odchod na Instagrame v sobotu slovami:
„Bolo mi cťou nosiť farby Tuniska a zažiť tento nezabudnuteľný zážitok. Prajem tomuto tuniskému tímu všetko najlepšie do budúcnosti.“
Renard predtým uviedol, že by mohol pokračovať v práci v Afrike, kde už v minulosti trénoval Maroko, Angolu, Zambiu a Pobrežie Slonoviny.
„Myslím si, že zostanem na kontinente. Pravdepodobne kvôli rešpektu, ktorého sa mi tam dostáva.“ Okrem toho trénoval Saudskú Arábiu na MS v roku 2022.