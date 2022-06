Pri bójkach dostanete do rebier aj do hlavy, vraví najlepší Slovák v plaveckom maratóne

Najdlhšie plavecké disciplíny majú 5, 10 a 25 kilometrov, sú na nich občerstvovacie stanice a plavci pri nich často rozdávajú tvrdé údery súperom. Ako vyzerá taký plavecký maratón, hovorí najlepší slovenský diaľkový plavec za rok 2021 TOMÁŠ PECIAR. "Na Slovensku sa tomuto športu nechce takmer nikto venovať. Prečo? Pretože si vyžaduje veľa tréningu." Nedávno ste štartovali na Veľkej cene Slovenska v plávaní. Ako ste spokojný? Celkom spokojný. Bol som dva dni bez tréningu, pretože som ochorel. Dal som sa do poriadku. Na 400 metrov voľný spôsob som si zaplával rekord (3:59,1 min.). Na to, že sa neplávali zvlášť rýchle časy, je to pozitívne. Na 200 a 100 metrov sa mi až tak nedarilo.

Ako často plávate v bazéne? Jedenásťkrát za týždeň. V prípade, že nemám preteky. Jazero sa pridáva až pred veľkými podujatiami. Najčastejšie v lete. V bazénovom plávaní podľa profilu na stránke Medzinárodnej plaveckej federácie plávate všetky štyri štýly, hoci v diaľkovom plávaní je to o kraule. Prečo? Je to tak, hoci prsia a znak len zriedkavo. Prednostne plávam kraul a motýlik, občas aj polohové preteky. Ak by som sa venoval len jednému štýlu, bola by to nuda. Pri iných štýloch sa zapájajú aj iné svaly, čo mi však môže pomôcť aj pri kraule. Môže mi to pomôcť zlepšiť vytrvalostnú kapacitu. Teraz sme netrénovali polohovku a mám čo robiť pri intervalových tréningoch. Z kondičného hľadiska to pomôže. Na pretekoch je to aj príjemné spestrenie.

V Šamoríne vás vyhlásili za najlepšieho diaľkového plavca na Slovensku. Ako ste sa k tejto disciplíne dostali? Bola to skôr náhoda. Bol som na majstrovstvách Slovenska na 5 kilometrov v roku 2017. Vtedy víťaz automaticky postúpil na majstrovstvá Európy juniorov. Podarilo sa mi to vyhrať a získať túto miestenku. Tým sa to začalo. Bazénové a diaľkové plávanie sa dá kombinovať a vo svete začína prevažovať trend, že bazénoví plavci sa posúvajú do diaľkového. Dlhé disciplíny sa tým pádom stále viac zrýchľujú. Postupne som štartoval na šampionátoch aj v ďalších rokoch. Najlepšie mi vyšla vlaňajšia sezóna v diaľkovom plávaní. Na ME juniorov som skončil dvanásty. Do top10 nechýbalo veľa. A vlani som sa stal som sa aj víťazom českých majstrovstiev na 5 km. Na otvorenej vode si to viac užívam. Je to viac uvoľnené, vzťahy medzi pretekármi sú lepšie. Celkovo je tam lepšia atmosféra. Na Slovensku sa však takmer nikto nechce tomuto venovať, veľmi veľa treba trénovať.

Tomáš Peciar (Autor: archív T. Peciara)