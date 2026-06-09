    Obranca USA sa vrátil po zranení k tréningu. Mal by nastúpiť v základnej zostave na MS

    Americký futbalový obranca Chris Richards rozdáva fanúšikom autogramy po prvom tréningu americkej futbalovej reprezentácie pred začiatkom MS.
    Americký futbalový obranca Chris Richards rozdáva fanúšikom autogramy po prvom tréningu americkej futbalovej reprezentácie pred začiatkom MS. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 09:37
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    Utrpel minulý mesiac zranenie členka.

    Americký futbalový obranca Chris Richards sa pár dní pred začiatkom MS v USA, Kanade a Mexiku vrátil do tréningového procesu.

    Stopér anglického Crystal Palace vynechal posledné dva prípravné zápasy reprezentácie proti Senegalu (3:2) a Nemecku (1:2).

    Richards utrpel minulý mesiac zranenie členka. Očakáva sa, že v drese amerického tímu nastúpi na turnaji v základnej zostave popri kapitánovi Timovi Reamovi.

    „Uvidíme. Dnes bol prvýkrát s tímom. Je dobré mať takmer všetkých pripravených na to, aby mohli nastúpiť do zápasu,“ uviedol tréner Američanov Mauricio Pochettino na otvorenom tréningu v Irvine.

    Program USA na MS vo futbale 2026

    13.06. 03:00
    | Skupina D | Matchday 2
    USA
    USA
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    vs.
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    vs.
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles

    Hráči USA vstúpia do turnaja súbojom s Paraguajom, ktorý sa odohrá v noci na sobotu v Inglewoode.

    V D-skupine sa potom stretnú ešte s Austráliou a Tureckom. Informácie priniesla agentúra AFP.

    Tabuľka skupiny D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AustráliaAustráliaAUS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ParaguajParaguajPRY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TureckoTureckoTUR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Obranca USA sa vrátil po zranení k tréningu. Mal by nastúpiť v základnej zostave na MS