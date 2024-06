Chodec Černý predviedol v Ríme skvelý finiš, premiérový titul získal skúsený Švéd

Od úvodu sa pokúšal udávať tempo pretekov, prvý útok nachystal už na šiestom km, no udržala sa ho početná skupina súperov. Po 10 km zvýšil tempo opäť a zachytil ho iba Paul McGrath.

Tridsaťštyriročný Švéd sa dočkal vytúženého titulu, doteraz mal v zbierke päť cenných kovov z vrcholných podujatí, no žiaden najcennejší.

RÍM. Švédsky chodec Perseus Karlström získal zlato na trati 20 km na atletických ME v Ríme v čase 1:19:13 h.

Španielsky reprezentant sa následne pokúsil Švédovi uniknúť, no svoje sily precenil a na záverečnej päťke už Karlström nemal súpera. McGrath dokončil preteky na 2. mieste za 1:19:31, tretí bol na radosť domácich fanúšikov Talian Francesco Fortunato výkonom 1:19:54.

Slováci nastúpili na preteky s rovnakým prístupom, ako Slovenky v tej istej disciplíne o deň skôr. Začali opatrne a tempo stupňovali.

Černý si sily rozložil výborne, v závere dokonca priamo na šachovnici predstihol Španiela Diega Garcíu Carreru. Zaznamenal tak o jednu priečku lepšie umiestnenie ako pred dvoma rokmi v Mníchove.

"Vyhlásil som, že ak si zlepším umiestnenie z Mníchova, tak budem spokojný. Mal som však ambíciu ísť do top 8, čo sa nepodarilo, takže je to taká triezva spokojnosť. Zhruba na ôsmom km som začal cítiť pätu, hlavne v zákrutách to bolo nepríjemné, takže som tak úplne nepretekal.

Dupol som do toho až na posledných 300 m. Cítil som sa dobre, škoda toho problému," povzdychol si Černý pre atletika.sk.

Úradník sa taktiež pohyboval väčšinu pretekov na hranici druhej a tretej desiatky, aby sa napokon dostal na 19. priečku a zapísal si taktiež kvalitné body do rebríčka Svetovej atletiky.

"Nespokojnosť. Snažil som sa prvých 10 km dodržiavať taktiku, no v druhej polovici som výrazne spomalil. Toto je výkon, na ktorý som mal," pripustil Úradník.