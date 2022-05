Gólová prestrelka, hetrik Pastrňáka. Česko zdolalo USA a má bronz

/zdroj: IIHF/

Michal Jordán, obranca ČR: "Je to neskutočné. Prvá tretina sa nám nevydarila, ale v ďalšej sme dali gól a dotiahli sme sa na nich. To, čo sme predviedli v tretej tretine, bolo niečo neskutočné, na to nezabudnem do konca života. Všetci sme ťahali za jeden povraz a sme neskutočne šťastní, že sme to dotiahli do víťazného konca."

David Pastrňák, útočník ČR a autor hetriku: "Do tretej tretiny sme išli za stavu 2:3, striedanie brankárov nakoplo tím. Každý z nás odviedol svoju prácu, preto sme vyhrali. Som rád, že nám fanúšikovia verili a že sme ich potešili. Už sa teším na návrat domov."