Online prenos: Fínsko - Kanada, finále dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Vyvrcholením MS je finálový súboj medzi hokejistami Fínska a Kanady, na štadióne v Tampere sa úvodné buly vhodí o 19:20. Finálové obsadenie je totožné s minuloročným šampionátom, ktorý sa hral v Lotyšsku. Kanada vtedy zvíťazila 3:2 po predĺžení.



Domáci Fíni majú veľkú motiváciu, ešte nikdy sa im totiž nepodarilo vyhrať zlaté medaily na domácom šampionáte. Fíni vstúpili do turnaja veľmi dobre, celkovo odohrali deväť zápasov, z ktorých prehrali iba jeden, aj to až po samostatných nájazdoch, keď podľahli Švédom 2:3. V riadnom hracom čase premožiteľa zatiaľ nenašli. Do štvrťfinále postupovali Fíni z prvého miesta, sily si zmerali s našimi hokejistami. Síce sme 2:0 vyhrávali, no Fíni zápas otočili a zvíťazili 4:2. V semifinále sa stretli s Američanmi, opäť museli otáčať. Prehrávali 0:1, no napokon sa tešili z víťazstva 4:3.



Kanada má na MS silný tím zložený z hráčov NHL. Prvé štyri duely na turnaji zvládla bez zaváhania, potom však prehrala so Švajčiarskom a následne prekvapivo aj s outsiderom z Dánska. V poslednom zápase základnej skupiny sa opäť vrátila na víťaznú vlnu, Francúzom nedala žiadnu šancu a vyhrala vysoko 7:1. V štvrťfinále narazila Kanada na Švédsko. Po dvoch tretinách bolo skóre pre ňu nepriaznivé 0:3, no do záverečného klaksónu vyrovnala na 3:3 a o svojom postupe do semifinále rozhodla už v 43. sekunde predĺženia. Proti Čechom Kanaďania prehrávali, do prestávky však stihli vyrovnať a následne bol zápas v ich réžii. Čechov zdolali vysoko 6:1.