ONLINE: Srbsko - Česko dnes, ME v basketbale 2025 LIVE (skupina A)

RIGA. Basketbalisti Srbska a Česka dnes hrajú ďalší zápas na ME v basketbale 2025 (EuroBasket).
Duel sa hrá v Xiaomi Aréne v Rige.
ONLINE PRENOS: Srbsko - Česko (ME v basketbale 2025, EuroBasket, skupina A, výsledky, dnes, naživo)
ME - muži Skupina A 2025/2026
01.09.2025 o 20:15
4. kolo
Srbsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Zápas v Areně Riga začne ve 20:15, takže si na večer ni neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Rozhodčí
Utkání budou řídit pánové Wojciech Liszka z Polska, Yohan Rosso z Francie a Dariusz Zapolski z Polska.
Česko
Český tým je na tom zcela opačně, než dnešní soupeř. Do Rigy sice přijel s pozitivním nastavením po dvou přípravných výhrách proti Gruzii, jenže na turnaji je to zcela jiná písnička. Po velmi rozpačitém výkonu proti Portugalsku přišla porážka i proti Turecku a zmar byl dovršen v sobotním duelu proti Estonsku. Soupeř byl lepší ve všech důležitých statistikách kromě úspěšných trojek a trenéry musela hlavně strašit kolonka ztrát, kterých český tým spáchal hned 16, oproti pěti estonským. Z toho všeho se tak narodila porážka 75:89 a naděje Česka na postup jsou už jen v teoretických rovinách.
Odehrané zápasy
Česko – Portugalsko 50:62
Turecko – Česko 92:78
Česko – Estonsko 75:89
Srbsko
Srbové, kteří jsou velkými favority dnešního duelu a také celého turnaje, jsou zatím stoprocentní. Po prvních dvou zápasech, kdy byla převaha Srbska výrazná, přišel třetí špil proti pořádajícímu Lotyšsku a tady už to bylo drama, Jokić a spol. to ale zvládli a vyhráli těsně 84:80. Za tímto výsledkem táhl tým právě Nikola Jokić, nasázel 39 bodů, přidal k tomu 10 doskoků a zapsal tak double-double. A spoléhat se na něj bude mužstvo i nadále, zvlášť poté, co si zranění harmstringu přivodil Bogdan Bognanović a turnaj pro něj skončil.
Odehrané zápasy
Srbsko – Estonsko 98:64
Portugalsko – Srbsko 69:80
Lotyšsko – Srbsko 80:84
Dobrý večer u basketbalového Mistrovství Evropy. Společně se podíváme na utkání mezi Srbskem a Českem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:15.