Česko začína naberať na sile. Do prípravy na MS sa zapojí šesť hráčov zo zámoria

Do prípravy českej hokejovej reprezentácie pred MS vo Švajčiarsku sa budúci týždeň zapojí šesť hráčov zo zámoria.
Na Českých hrách v Českých Budějoviciach sa z NHL predstavia obranca Filip Hronek z Vancouveru Canucks a útočníci Adam Klapka z Calgary Flames s Jaroslavem Chmelařom z New Yorku Rangers.
Z nižšej AHL dostanú šancu brankár Jiří Patera (Abbotsford) a útočníci Matyáš Melovský (Utica) s Michalem Kuncom (Tucson).
Informoval o tom portál idnes.cz. Z kádra, ktorý odohral dva prípravné duely s Rakúskom, vypadli brankári Adam Brízgala s Janom Bednářom a útočník Adam Měchura.
Po týždennom voľne sa k tímu opäť pripojí obranca Jiří Ticháček, do nominácie sa dostal aj brankár Sparty Praha Josef Kořenář.
„Zo zámoria sme celkovo oslovili deväť hráčov. Traja z nich Ondřej Palát, Tomáš Nosek a David Kämpf sa ospravedlnili a zvyšní šiesti ponuku prijali s tým, že radi prídu," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii Jiří Šlégr, generálny manažér českej reprezentácie.
Česi sa v základnej B-skupine stretnú na MS aj so Slovenskom.