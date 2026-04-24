    Česko začína naberať na sile. Do prípravy na MS sa zapojí šesť hráčov zo zámoria

    TASR|24. apr 2026 o 22:37
    V kádri naopak skončili traja hráči.

    Do prípravy českej hokejovej reprezentácie pred MS vo Švajčiarsku sa budúci týždeň zapojí šesť hráčov zo zámoria.

    Na Českých hrách v Českých Budějoviciach sa z NHL predstavia obranca Filip Hronek z Vancouveru Canucks a útočníci Adam Klapka z Calgary Flames s Jaroslavem Chmelařom z New Yorku Rangers.

    Z nižšej AHL dostanú šancu brankár Jiří Patera (Abbotsford) a útočníci Matyáš Melovský (Utica) s Michalem Kuncom (Tucson).

    Informoval o tom portál idnes.cz. Z kádra, ktorý odohral dva prípravné duely s Rakúskom, vypadli brankári Adam Brízgala s Janom Bednářom a útočník Adam Měchura.

    Po týždennom voľne sa k tímu opäť pripojí obranca Jiří Ticháček, do nominácie sa dostal aj brankár Sparty Praha Josef Kořenář.

    „Zo zámoria sme celkovo oslovili deväť hráčov. Traja z nich Ondřej Palát, Tomáš Nosek a David Kämpf sa ospravedlnili a zvyšní šiesti ponuku prijali s tým, že radi prídu," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii Jiří Šlégr, generálny manažér českej reprezentácie.

    Česi sa v základnej B-skupine stretnú na MS aj so Slovenskom.

