Trpká prehra volejbalistov Česka. Výnimočné výkony na MS im medailu nepriniesli

Českí volejbalisti na MS 2025.
Českí volejbalisti na MS 2025. (Autor: TASR/AP)
28. sep 2025 o 10:27
V súboji o bronz nestačili na reprezentáciu Poľska.

MS vo volejbale 2025 - zápas o 3. miesto

Česko - Poľsko 1:3 (-18, 23, -22, -21)


MANILA. Volejbalisti Poľska získali na MS na Filipínach bronzové medaily. V nedeľňajšom dueli o 3. miesto zvíťazili v Manile nad Českom 3:1 na sety.

Vo finále nastúpili proti sebe Taliani a Bulhari.

Pre Čechov je štvrtá priečka najlepším výsledkom na MS v ére samostatnosti.

Poliaci, ktorí triumfovali na MS v rokoch 2014 a 2018, boli proti tímu Česka favoritmi.

Zverenci trénera Jiřího Nováka im však dlho vzdorovali. V druhom sete dokázali otočiť z 9:14 a v koncovke slávili úspech.

V treťom i štvrtom dejstve však malo navrch poľské družstvo.

Mužská volejbalová reprezentácia ČR dosiahla najväčší úspech od roku 1970, keď skončilo štvrté vtedajšie Československo.

MS vo volejbale - pavúk play-off

    dnes 10:27
