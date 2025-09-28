Trpká prehra volejbalistov Česka. Výnimočné výkony na MS im medailu nepriniesli

MS vo volejbale 2025 - zápas o 3. miesto
Česko - Poľsko 1:3 (-18, 23, -22, -21)
MANILA. Volejbalisti Poľska získali na MS na Filipínach bronzové medaily. V nedeľňajšom dueli o 3. miesto zvíťazili v Manile nad Českom 3:1 na sety.
Vo finále nastúpili proti sebe Taliani a Bulhari.
Pre Čechov je štvrtá priečka najlepším výsledkom na MS v ére samostatnosti.
Poliaci, ktorí triumfovali na MS v rokoch 2014 a 2018, boli proti tímu Česka favoritmi.
Zverenci trénera Jiřího Nováka im však dlho vzdorovali. V druhom sete dokázali otočiť z 9:14 a v koncovke slávili úspech.
V treťom i štvrtom dejstve však malo navrch poľské družstvo.
Mužská volejbalová reprezentácia ČR dosiahla najväčší úspech od roku 1970, keď skončilo štvrté vtedajšie Československo.