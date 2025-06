Česi sa príliš obávali, že môžu sklamať. Potrebujú hrať pravidelne, vravel tréner

DUNAJSKÁ STREDA. Keď sa na Slovensku konali majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov pred štvrťstoročím, český tím sa dostal až do finále.

„Osobne si myslím, že chlapci v dvadsaťjednotke by proste mali hrať pravidelne. Niektorí hráči z nášho výberu museli odísť do zahraničia, aby mohli nastupovať pravidelne. Je to otázka na zväz a pre klubových trénerov, aby sa k tomu vyjadrili,“ vyzdvihol Suchopárek.

Väčšina Nemcov pravidelne hráva v Bundeslige a v nedeľu večer na ihrisku to bolo vidieť. Pôsobili zohrato a sebavedomo.

„Sú to kvalitní hráči, sú dôležití vo svojich kluboch. Nie je to síce žiadny Bayern, ale možno o to je to horšie. Sú to stroje, strašne silní a rýchli,“ tvrdil český kapitán Václav Sejk.

Ten strávil prvú polovicu uplynulej sezóny v poľskom klube Zaglebie Lubin, od zimy pôsobil v portugalskej najvyššej súťaži v klube Famalicao.