ONLINE: Česko - Kanada dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov 2025 LIVE (semifinále)

Před dnešním zápasem je také nutné připomenout semifinálový zápas juniorek na minulém mistrovství v Zugu, ve kterém Češky poprvé v historii turnaje porazily Kanadu a postoupily do finále. 11 hráček českého týmu si tento úspěch pamatuje a dnes ho rozhodně budou chtít zopakovat. Za 17 let Češky získaly tři medaile, dvě bronzové a jednu stříbrnou, právě z minulého mistrovství.



Na druhé straně Kanada chyběla ve finále jen dvakrát, poprvé v roce 2018, kdy v semifinále prohrála s USA, a podruhé právě minulý rok. Minulé mistrovství si určitě pamatují například nejproduktivnější hráčky Kanady, Maxine Cimoroniová a Stryker Zablockiová, které udělají cokoliv v jejich moci, aby to dnes dopadlo jinak. Kanada ještě nikdy domů nejela bez medaile. Zlaté medaile brala sedmkrát, stříbrné také sedmkrát a bronzové dvakrát.