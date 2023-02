Majster sveta chcel zbohatnúť na zlate. Milióny dlhuje aj slovenským reprezentantom

Istý čas sa to javilo ako úspešný príbeh. Dnes sú jeho firmy v konkurze a veritelia, medzi ktorými sú desiatky športovcov, podali na bývalého obrancu trestné oznámenie.

Dvojnásobný hokejový majster sveta Michal Sýkora a bývalý hráč NHL rozbehol biznis so zlatom.

Sýkora dlhuje už 200 miliónov korún (približne 8,4 milióna eur). Prvý o prípade informoval denník Blesk.

Milióny vložili hokejisti aj futbalisti

„Investoval som do šperkárskej firmy a postupne sa to vyvinulo do ďalších projektov. Zamerali sme sa na investičné kovy a šperky,“ hovoril Sýkora pred siedmimi rokmi pre magazín Téma.

„Až čas a tvrdá práca však ukážu, či sa mi prechod do biznisu podaril. V športe je to podobné. Ani v ňom bez tréningu nevyhráte.“

Znelo to až príliš dobre. Ako dokázal presvedčiť toľko športovcov, aby do jeho podnikania vložili milióny?

„Bolo to jednoduché. Videli sme, že sa o ňom píše vo Forbse, podnikanie mu fungovalo. Poznáme ho, je to šikovný chlap. Neverím, že by bol podvodník, ale bohužiaľ, všetko došlo až sem,“ opisuje pre isport.cz jeden z veriteľov. Denník jeho meno nezverejnil.