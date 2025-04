Prvé šance na medaily. Cakulov i Gulajev na domácich ME zabojujú o bronz

Slovák Adam Jakšík naopak prehral v utorňajšej kvalifikácii v kategórii do 125 kg, vo svojom úvodnom vystúpení neuspel ani Boris Makojev (do 92 kg).

V tej istej fáze uspel aj domáci voľnoštýliar Achsarbek Gulajev v kategórii do 79 kg.

ŠAMORÍN. Slovenský zápasník vo voľnom štýle Batyrbek Cakulov postúpil na ME v Šamoríne z repasáže do boja o bronz v kategórii do 97 kilogramov.

Cakulova potiahol do repasáže Rus Magomed Kurbanov, ktorému podľahol vo štvrťfinále 1:9. V utorok dopoludnia nastúpil proti Arménovi Gurgenovi Simonjanovi, ktorého zdolal 10:0 na technickú prevahu.

Dvadsaťšesťročný zápasník zaútočil ako prvý, súpera sa mu podarilo aj pretočiť a viedol 6:0. To isté predviedol v úvodnej perióde ešte raz a zápas ukončil po necelých dvoch minútach. V priamom súboji o bronz ho čaká Radu Lefter z Moldavska.

„Súper bol mladý, neskúsený. Dnes sa cítim lepšie ako včera, na domácom šampionáte chcem získať medailu, takže večer budem drieť. Na duel som nastúpil s taktikou nielen zvíťaziť, ale aj sa veľmi neunaviť, podarilo sa. Na večer sa musím pripraviť hlavne psychicky, po fyzickej stránke sa už nedá robiť nič,“ povedal pre akreditované médiá Cakulov.

Napínavejší priebeh mal súboj Gulajeva proti Orchanovi Abasovovi z Azerbajdžanu (4:3). Slovák dostal dve upozornenia za pasivitu, no počas polminútového odpočtu bodoval ako prvý v zápase, keď súpera vytlačil. Ten do konca periódy vyrovnal, v druhej dostal dve upozornenia za faul a krátko pred koncom zápasu bol opäť vytlačený a prehrával 1:3.

Duel sa však pokúsil zvrátiť a v priebehu 16 sekúnd získal dva body, následne však neuspel s rozhodcovskou výzvou, keď žiadal bod za únik. Ten dostal Gulajev, posledné dve sekundy ustál a zaistil si miesto v zápase o bronz. O ten zabojuje proti Moldavcovi Ionovi Laurentiumu Marcuovi.

Gulajev prišiel na turnaj ako nasadená jednotka a má ambície získať pre Slovensko cenný kov.

„Ešte nie je k čomu gratulovať, chcem bronz. Nechcem nič podceniť, no tento duel repasáže bol dôležitejší, ako ten večerný o bronz, pretože súper bol silnejší. Dostal som sa do vedenia a už som veril, že uspejem. Súper vyrovnal, ja som potom čakal do záverečných 40 sekúnd a snažil sa zabodovať, aby už protivník nemohol odpovedať.

Niekedy je to zlá taktika, ako sa ukázalo včera, no dnes to vyšlo. Moldavca, ktorý ma čaká, nepoznám. Je mladý, štartuje asi prvýkrát na významnom podujatí. Včera som si pozrel jeho zápas, ak bude všetko dobré, tak si myslím, že vyhrám,“ vyjadril presvedčenie majster Európy z roku 2021 z Varšavy.