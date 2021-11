Emotívne vyjadrenie Buchingera: Bola to neštastná náhoda, vrátim sa silnejší

„Včera večer som sa dozvedel, že Ivan nebude môcť nastúpiť do historického zápasu pre MMA ako také. Mohol to byť historický zápas, no len to ukazuje tú náročnosť toho celého. Možno sa to už nikdy nestane, práve toto bol ten moment, kedy to okno bolo otvorené. Bohužiaľ včerajšou nocou sa to zavrelo. Ak by som si mal niekedy na to staviť, tak poviem, že sa už nikdy nenaskytne takáto príležitosť.

Ivan má smolné a nepríjemné zranenie. Na jednom tréningu sa tam všetci tak blbo nahádzali. On normálne potom chodil, bolelo ho to, no a potom výsledky z rezonancie ukázali, že to má zlomené. Potom je tam tak veľká tlačenica na špici, že je dosť možné, že sa už k tomu nedostane,“ povedal Novotný.