Tanečníčka z olympiády sa stala terčom šikany. Okrem posmeškov vznikla aj petícia

Breaking počas ostatného víkendu zaznamenal premiéru pod piatimi kruhmi, no minimálne nateraz to bola aj jeho derniéra, keďže už nefiguruje v programe OH 2028 v Los Angeles.

V Austrálii, do ktorej sa Gunnová zatiaľ ešte nevrátila, sa objavila na internete petícia, v ktorej padlo obvinenie, že zmanipulovala kvalifikáciu o postup na OH 2024. Podpísalo ju viac ako 40-tisíc signatárov. Výbor ju označil za "obťažujúcu, zavádzajúcu a šikanujúcu“. Športovkyne sa zastala vedúca austrálskej výpravy Anna Mearesová.

Výkonný riaditeľ AOC Matt Carroll už informoval, že výbor požiadal platformu, na ktorej sa petícia objavila, aby ju stiahlo z obehu.

Podľa Carrolla obsahuje "množstvo neprávd, ktorých cieľom je vyvolať nenávisť voči športovkyni, ktorá sa do austrálskeho olympijského tímu dostala prostredníctvom transparentného a nezávislého kvalifikačného a nominačného procesu".

"Je hanebné, že tieto nepravdy vymyslené anonymnou osobou môžu byť zverejnené týmto spôsobom. Je to šikanovanie, obťažovanie a ohováranie. Žiadame, aby to bolo okamžite odstránené zo stránky. So žiadnym športovcom, ktorý reprezentoval svoju krajinu na olympijských hrách, by sa nemalo zaobchádzať takto..." uviedol Carroll.

V kritike vo virtuálnom priestore sa okrem iného uvádza aj to, že kvalifikačné podujatie pre región Oceánie z októbra 2023 malo byť nastavené tak, aby uprednostnilo Gunnovú. Pri petícii odzneli aj pochybenie hodnotenia, ktoré jej umožnilo dostať sa pod päť kruhov.