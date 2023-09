Brazílčan Silva si žiada odvetu s Kozmom. Dáva to zmysel, som dvojka váhy, tvrdí

„Ako prvé by som rád zagratuloval Davidovi Kozmovi k víťazstvu, ktoré by ho malo vrátiť späť do pyramídy. My dvaja môžeme dať fanúšikom Oktagonu skvelý záver tohto roka. Bolo by to to najlepšie, čo by mohli na konci roka dostať milovníci MMA.

Tiež to dáva zmysel, lebo ja, Apollo, som teraz na druhom mieste v divízii, vyhral som svoj posledný duel a Kozma je číslo jedna a svoj posledný zápas prehral. Apollo Silva vs. Ružový panter Kozma. Čo si o tom myslíte Ondřej Novotný a Pavol Neruda,“ napísal komentár na sociálnej sieti Silva.

Zatiaľ čo Kozma na septemberovom turnaji Oktagon 46 prehral so Srbom Bojanom Veličkovićom, Silva si pripísal víťazstvo proti Nemcovi Marcelovi Grabinskemu.