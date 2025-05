VIDEO: Majú Švédi bránky z IKEA? Sú nejaké divné, hovoril tréner Lašák

„Musíme sa spýtať aj iných tímov, či im to takisto vadí. So stopercentnou istotou ale môžem povedať, že to bude prekážať všetkým, pretože štýly sú rovnaké. Podobné brány som nikdy nevidel a uvidíme, čo s tým dokážu organizátori urobiť,” dodal.

Problémy môže robiť aj široký ľad

Bránky nie sú jediným problémom, na ktorý zverenci trénera Vladimíra Országha na prvých tréningoch natrafili.

Hlavná aréna v Štokholme má šírku 30 metrov, to je oproti zámorským klziskám rozdiel o približne 4 metre.

„Samozrejme, ľad je trochu väčší a širší ako sme zvyknutí,” konštatoval Országh.