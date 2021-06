Spiš nie je Bratislava, Rapáč zarobí menej. Nechcem sa ľutovať, vraví

V uplynulých dvoch sezónach hrával v kluboch s najvyššími ambíciami. Po 13 rokoch sa však rozhodol vrátiť domov. V Spišskej Novej Vsi chce ukončiť aktívnu kariéru. Zvažoval aj ponuku od Slovana Bratislava, kde odohral vlaňajšiu sezónu. Napokon si vybral rodný Spiš. S platom pri tom išiel výrazne nadol. „Nechcem sa ľutovať ani dávať na piedestál to, že som zľavil z finančných požiadaviek. Je to bežný jav, keď prídete z jedného z najlepších slovenských klubov k nováčikovi,“ povedal v rozhovore pre Sportnet hokejový útočník BRANISLAV RAPÁČ.

Mali ste možnosť pokračovať v Slovane Bratislava. Podpísali ste však trojročnú zmluvu s extraligovým nováčikom zo Spišskej Novej Vsi, kde ste hokejovo vyrastali. Prečo? Nebolo to ľahké rozhodovanie. S priateľkou sme sa už zabývali v Bratislave. Musel som to teda najskôr prebrať s ňou. Mal som aj iné ponuky, ale v konečnom dôsledku som sa rozhodoval len medzi Slovanom a Spišskou. Nakoniec zavážilo aj to, že klubu som už v minulej sezóne určitým spôsobom pomáhal. Zároveň som chcel zažiť eufóriu z návratu do extraligy priamo na ľade.

Branislav Rapáč (vľavo) vlani obliekal dres Slovana Bratislava. (Autor: TASR)

Z finančného hľadiska ste sa museli uskromniť. O koľko percent ste išli dole s vašimi platovými požiadavkami? Nechcem sa ľutovať ani dávať na piedestál to, že som zľavil z finančných požiadaviek. Je to bežný jav, keď prídete z jedného z najlepších slovenských klubov k nováčikovi. Verím ale, že jedného dňa sa Spišská platovými podmienkami vyrovná aj Slovanu. Aký zážitok sa vám vynorí pri spomienke na vaše pôsobenie v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ ste pred 13 rokmi odchádzali ako mladé ucho? Spomínam si, že som dal v jednom zápase sedem gólov Humennému. Teraz dám toľko za celú sezónu (smiech). Bolo to asi v deviatej triede, teda tesne pred tým ako som odišiel do Třinca. Celkovo mám super spomienky na detstvo, ktoré som strávil v Spišskej. Doteraz mám kamarátov z tých čias. Navyše poznám miestne pomery a ľudí. Bývam blízko štadióna, takže všetko to zavážilo pre môj návrat.

Ako sa zmenil po rokoch štadión aj so zázemím? Štadión vyzerá naoko veľmi pekne. Aj priestory pre divákov, sedačky a tribúny sú na slovenské pomery veľmi solídne. Vidím ešte veľa práce na priestoroch pre hráčov, ako sú šatne či kancelárie, pretože tam sme zaspali dobu. Teraz sa snažíme z vlastných prostriedkov a za pomoci sponzorov zrekonštruovať kabínu áčka. Tá bola totiž v dezolátnom stave. Ak chceme hrať extraligu, hráči musia mať vytvorené adekvátne podmienky. Veľmi dobre poznáte zázemia slovenských klubov. Pôsobili ste celkom v siedmych extraligových tímoch. Aplikujete pri rekonštrukcii prvky, ktoré ste videli na štadiónoch v iných mestách? Snažím sa aktívne zapájať a pomáhať bratovi so všetkými organizačnými záležitosťami. Rozhodujúce slovo má ale brat. Pomáham teda aj s vecami okolo prebudovania šatne. Bude to ale zodpovedať nášmu rozpočtu. Určite nebude ako domáca šatňa Slovana. Myslím si, že bude vyzerať veľmi solídne na to, že sme nováčik extraligy.

Bratovi pomáhate aj so zháňaním financií na rozpočet. Snažíte sa ísť podobnou cestou ako Michalovce, ktoré majú viacero malých sponzorov. Ako vám to ide? Región Spiša nepatrí medzi najbohatšie. Vieme aká je tu priemerná mzda a koľko tu ľudia zarábajú. Nie je to západné Slovensko. O to väčšia motivácia a výzva je to pre nás s bratom, aby sme zohnali dostatok sponzorov na pokrytie rozpočtu. Máme v pláne obehnúť okolo sto firiem. Pre nás je dobré každé euro. Či nám niekto dá tisíc, dvetisíc alebo päťtisíc eur, sme za to vďační. Veľmi nás teší, že sme získali už aj generálneho sponzora, bez ktorého by sme asi extraligu hrať nemohli. Vlani bol v Slovenskej hokejovej lige (SHL) jedným z ťahúňov tímu váš brat Richard. Mužstvo aj vďaka jeho výkonom postúpilo do najvyššej súťaže. Teraz by ste mali po ňom prebrať pozíciu lídra. Je pravda, že už mám toho odohratého dosť. Neprišiel som sem naháňať individuálne štatistiky. Chcem čo najviac pomôcť klubu k víťazstvám. To bude pre mňa najdôležitejšie.

B. Rapáč v drese slovenskej reprezentácie na turnaji Kaufland Cup. (Autor: TASR)

V kariére ste zatiaľ nevykonávali funkciu kapitána. Trúfli by ste si na novú výzvu v materskom klube? V mládežníckych tímoch som zvykol byť kapitánom. Medzi mužmi ešte nie, keďže som všade patril k mladšej generácii. Momentálne si to viem predstaviť. Je to však na rozhodnutí kabíny. Pre mňa to určite nie je priorita. V tíme budeme mať viacero skúsených hráčov, u ktorých si kapitánske céčko viem predstaviť. Verím, že sa všetci zhodneme na jednom mene. Ja osobne sa budem snažiť, aby som bol lídrom v prístupe k povinnostiam a výkonmi na ľade. Ak by ste mali vybrať jedného kapitána spomedzi vašich bývalých spoluhráčov, ktorý sa najviac vyznačoval vodcovskou povahou, kto by to bol? Mal som to šťastie hrať v tímoch s viacerými výbornými lídrami. Stretol som veľa charizmatických hráčov, ktorí išli príkladom. Jedným z nich je určite aj Braňo Mezei. Je to veľký profesionál. Povahou je síce flegmatik a introvert ale svoje povinnosti si plnil do bodky a v kabíne išiel príkladom. Ak by som mal vybrať jedného lídra tak je to práve on.

Ako by ste zhodnotili vlaňajšiu sezónu, ktorú ste odohrali v Slovane Bratislava? Mali sme zlý štart do sezóny. Úvod nevyšiel podľa predstáv mne ani celému tímu. Väčšina z nás chytila koronu, ktorá nás na istý čas odstavila. Ťažko sa dostávalo do tempa. Ku koncu sme už chytili dobrú fazónu, ale play off nám nevyšlo. V sérii so Zvolenom sme nezvládli niektoré detaily. Všetci sme mali iné očakávania a aj s odstupom času mrzí, že sme ich nenaplnili. V minulosti sa v Slovane opakovane stávalo, že hráčom meškali výplaty aj niekoľko mesiacov. Pred začiatkom minulej sezóny sa zmenilo vedenie klubu. Chodili vám výplaty stále načas? Slovan je klub európskych rozmerov. Všetko fungovalo na jednotku. Peniaze chodili načas. Čo sa týka podmienok pre hráčov, je Slovan spolu s Košicami na Slovensku najlepší klub. Nemôžem povedať na Slovan ani jedno krivé slovo.

Váš brat Richard prezradil, že máte na starosti zháňanie hráčov na zámorskom trhu. Vraví sa, že Kanaďania a Američania sú cenovo výhodnejší ako slovenskí hráči. Je to pravda? Zámorský trh je obrovský. Kanaďanov a Američanov je strašne veľa. Treba povedať, že sú podstatne lacnejší ako Slováci v tej istej kvalite. Výber je veľký ale záleží od prieskumu. Skauting musí byť dôkladný, aby sa znížilo riziko, že sem dotiahneme hráča, ktorý nebude prínosom. Pozreli sme si mnoho zápasov aby sme zúžili okruh kandidátov. Vytipovali sme si dvoch Kanaďanov. Verím, že pri nich budeme mať šťastnú ruku. Snažili sme sa o nich zistiť čo najviac informácií. Pri zahraničných hráčoch je však vždy určité riziko. Celkovo chceme začať prípravu s ôsmimi cudzincami. Uvidíme, ktorí z nich si svojimi výkonmi zaslúžia miesto v tíme. Sme zvedaví aj ako sa so šancou popasujú chlapci, ktorí hrali minulú sezónu v SHL. Určite chceme využiť maximálnu kvótu sedem cudzincov v tíme.

Väčšinu legionárov už klub predstavil. Aké posily by mali prísť zo zámoria? Jedného Kanaďana predstavíme v najbližších dňoch a u druhého ešte finalizujeme detaily zmluvy. Otvorene poviem, že sme hľadali dvoch ofenzívnych obrancov a centra do prvej formácie. Všetky tri mená budú známe najneskôr v priebehu dvoch týždňov. Baví vás funkcionárska práca natoľko, žeby ste sa jej chceli venovať po skončení kariéry? Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol vrátiť do Spišskej. Táto práca ma veľmi baví a napĺňa. Veľa hráčov by chcelo po kariére ostať pôsobiť pri hokeji. Je veľmi ťažké sa zaradiť do bežného života, ak sa niečomu venujete od šiestich rokov. Momentálne ma práca funkcionára baví, ale nemyslím si, žeby som pri tom chcel ostať celý život.

Branislav Rapáč. (Autor: TASR)

Nedávno klub predstavil nové logo, ktorého symbolom sa stal rys. Boli ste pri jeho tvorbe a ako sa vám páči finálna verzia? Veľmi dlho sme sedeli s grafikmi a marketingovými poradcami. Tí nám dali jasné argumenty, prečo zmeniť logo, ak chceme spraviť moderný a fungujúci klub. Sú rôzne dôvody, prečo sme sa odhodlali k zmene imidžu. Jedným z nich je aj snaha o nový začiatok. Rysa sme zvolili aj preto, že sme len kúsok od Slovenského raja, s ktorým je náš kraj spätý. Je to jedno z jeho dominantných zvierat. Navyše rysa nemá žiadny slovenský ani český klub v logu. Je to agresívne a dravé zviera a presne takým hokejom by sme sa chceli prezentovať v extralige. Mne osobne sa dizajn veľmi páči. Otvorene poviem, že staré logo nebolo úplne podľa môjho gusta. V máji sa začalo hovoriť o snahe viacerých klubov vytvoriť novú súťaž bez vplyvu Slovenského zväzu ľadového hokeja. Napokon sa zástupcovia klubov dohodli, že od iniciatívy upustia. Vnímate to ako správny krok? Slovensko je malé pieskovisko na to, aby sme tu mali dve najvyššie súťaže. Z môjho pohľadu to nie je správne. Na našom slovenskom trhu musíme držať všetci spolu. Hokej by sa mal robiť v prvom rade pre divákov. Tí chcú vidieť zápasy ako Slovan – Košice alebo Trenčín – Poprad. Bola by veľká chyba ak by ľudia prišli o tieto kvalitné zápasy. Pre nás na Spiši to platí dvojnásobne, keďže sme do ligy postúpili po dlhých rokoch. Chceme si užiť atmosféru zápasov proti najlepším tímom. Sme rozhodne za to aby liga ostala pokope a žiadne tímy sa neoddeľovali.