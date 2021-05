Nie sme Bratislava ani Košice. Na Spiši skladajú miliónový rozpočet

Kolotoč osláv a oficialít sa hokejistom Spišskej Novej Vsi už definitívne skončil. Generálny manažér klubu RICHARD RAPÁČ priznal, že sa do práce musel pustiť bezprostredne po výhre vo finále Slovenskej hokejovej ligy nad Žilinou. Spišiaci chcú po postupe do Tipos extraligy navýšiť rozpočet klubu na milión eur. Nebude to však ľahká úloha. „Ideálne by bolo mať generálneho sponzora. Chceme pritiahnuť človeka, ktorý by nám dokázal pomôcť vo väčšej miere,“ priznal Rapáč. Mužstvo na diaľku počas sezóny podporovali, nielen morálne, slávni rodáci a odchovanci Spišskej Novej Vsi – bratia Július a Libor Hudáčkovci. Pridali sa k ním aj ďalší?

Finančne nám pomohol okrem nich aj Martin Bakoš. Patrí im za to veľká vďaka. Bez ich pomoci by sa náš sen nemohol stať skutočnosťou. Klub budujeme spoločne ako jedna veľká rodina. Práve to je cesta, keďže Spišská Nová Ves nie je Bratislava ani Košice.

Bratia Július (vľavo) a Libor Hudáčkovci podporili materský klub. (Autor: TASR)

S postupom do extraligy sa zvyčajne spája aj nutnosť výrazného navýšenia rozpočtu. Na Spiši ste si dali za cieľ zohnať 800 tisíc až milión eur. Je to v rámci regiónu reálne? Je to neuveriteľne náročné. Odkedy sa skončila sezóna, ešte sme sa nezastavili. Rokovania so sponzormi sú v plnom prúde. Verím, že sa nám to podarí poskladať, aby sme mohli chlapcom vytvoriť komfort. Verím, že sponzori oceňujú náš transparentný prístup. Náš jediný cieľ je po rokoch priniesť do Spišskej Novej Vsi dobrý hokej. Všetci sponzori, ktorí nás doposiaľ podporovali, pri nás ostávajú. Vieme, že si prechádzajú neľahkou situáciou, ktorá je aktuálne vo svete. Nemôžeme od nich teda žiadať nesplniteľné. Musíme sa obracať aj na nových ľudí, ktorí majú záujem podporiť hokej v našom meste. Pôjdete podobnou cestou ako Michalovce, ktoré majú viacero menších sponzorov a dokázali sa už vo svojej druhej sezóne v extralige prebojovať k zisku bronzových medailí? Michalovce sme si zobrali za vzor. Momentálne máme okolo tridsať menších a stredných sponzorov. Nerátam do toho hlavného partnera. Ideálne by bolo mať generálneho sponzora. Práve to je jedna z našich úloh. Chceme pritiahnuť človeka, ktorý by nám dokázal pomôcť vo väčšej miere a naviazať na to aj ďalších ľudí. Akú má klub finančnú podporu od mesta? Spolupráca nie je úplne ideálna. Ide o dlhodobý problém. Áčko nemá momentálne žiadnu podporu a pomoc pre mládež je podpriemerná. Ak to porovnáme s inými klubmi, ani zďaleka sa im nepribližujeme. Musíme začať budovať spoluprácu a vzťah mesta k športu ako takému. Na rovinu poviem, že ak sa podpora mesta v rámci mládeže nezvýši, bude mať problém prežiť. Vráťme sa ešte k oslavám postupu do extraligy. Ako ich s odstupom času hodnotíte? Oslavy boli náročné. Trvali niekoľko dní a poriadne sme si ich užili. Začalo sa to cestou domov zo Žiliny. Zastavili sme sa na každej pumpe. Doma nás potom čakalo krásne a spontánne privítanie od fanúšikov.

Vzhľadom na situáciu s pandémiou ste nemohli oslavovať s fanúšikmi, ako by ste si želali. Ako a kde sa teda oslavy odohrávali? Mali sme spoločnú akciu na štadióne vo VIP priestoroch. Iné možnosti sme pre opatrenia, žiaľ, nemali. Určite by sme si to viac užili aj s fanúšikmi na verejnosti. Bez ľudí to jednoducho nebolo ono. Hokej a celkovo profesionálny šport sa robí v prvom rade pre nich. Podporovali nás aspoň cez sociálne siete. Pevne verím, že v nasledujúcej sezóne už im dovolia okolnosti vrátiť sa na štadióny. Kto z hráčov bol najväčší zabávač počas osláv? Máme na to v tíme viacerých adeptov. Najviac v tomto smere vytŕčali Dano Hančák a Lukáš Hvila. Oni sa dokázali najviac odviazať. S pribúdajúcim alkoholom sa postupne pridávali všetci. Popíjalo sa aj priamo z majstrovskej trofeje? Asi by sme skončili na pohotovosti, ak by sme to skúšali (smiech). Hoci sa to možno nezdá, ale pohár nemá úplne ideálny tvar na to, aby sa z neho dalo piť. Ostali sme radšej pri fľašiach šampanského. Prežil pohár oslavy bez ujmy? Prežil ako prežil. Jedno ucho sme museli privariť. Boli tam určité problémy. Klasická únava materiálu. S chlapcami sme v tom úplne nevinne. Už je však opäť v pôvodnom stave.

V extralige bude v nasledujúcej sezóne s veľkou pravdepodobnosťou až päť tímov z východu Slovenska – Košice, Poprad, Michalovce, Spišská Nová Ves a Prešov. Vnímate to ako pozitívum pre rozvoj hokeja v regióne? Pevne verím, že to pomôže. Vieme dobre, že na východe doteraz veľa hokejových klubov nebolo. Beriem to ako plus. Bude viac derby zápasov, čo je zaujímavé aj pre fanúšikov. Bude teda o čo hrať. Budú pre vás najemotívnejšie zápasy s Popradom, za ktorý ste v minulosti odohrali päť extraligových sezón? Jednoznačne áno. S Popradom mám za sebou dlhú históriu. Pre divákov však budú určite veľmi zaujímavé súboje s Košicami, Michalovcami alebo s Prešovom.

Päť sezón odohral Richard Rapáč v popradskom drese. (Autor: TASR)

Bude v nasledujúcej sezóne hlavným cieľom mužstva udržať sa v najvyššej súťaži alebo boj o play off? Chceme sa s určitosťou vyhnúť bojom o záchranu. Neradi by sme sa v tabuľke videli na spodných miestach a skončili v baráži. Cieľom bude zabojovať o play off. Pomerne rýchlo ste oznámili zloženie realizačného tímu. Bolo pre vás prioritou udržať trénerskú dvojicu Miroslav Mosnár – Róbert Spišák? Tréner Mosnár si zaslúži našu vďaka, pretože bol jedným z dôvodov nášho postupu. Naše prvé kroky smerovali k tomu, aby sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Sme radi, že sa nám to podarilo. V spolupráci s ním budujeme mužstvo, ktoré ako veríme bude prekvapením a ozdobou extraligy. Oporou tímu bol brankár Marcel Melicherčík, ktorý má navyše bohaté skúsenosti s extraligou. Rátate s ním aj v nasledujúcej sezóne? Poznáme sa spolu veľmi dlho. Máme už ústnu dohodu. Potrebujeme to už iba dať na papier. Viete povedať, ako by mala vyzerať kostra mužstva? Podarilo sa nám podpísať útočníka Andreasa Štraucha, ktorý bol lídrom v Liptovskom Mikuláši. Predbežne sme dohodnutí aj s kanadským útočníkom, ktorý pôsobil v KHL. Máme už rozpracované aj ďalšie mená, ale pokiaľ nie sme dohodnutí, nerád by som ich prezrádzal. Zo súčasného kádra chceme udržať asi štyridsať percent mužstva. Verím, že tím dokážeme posilniť na všetkých postoch, tak aby sme naplnili naše ciele.

Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa radujú s pohárom po víťazstve vo finále Slovenskej hokejovej ligy nad Žilinou. (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)