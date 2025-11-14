Sparingy zaradí až v januári. Vémola pôjde do odvety s Marpom po operácii sánky

PRAHA. Organizácia Hell Boxing Kings na čele s Karlosom Vémolom mieri do O2 Arény, kde „Terminátora“ čaká odvetný duel s raperom Marpom.
Prvý zápas tejto dvojice sa konal v rámci turnaja Oktagon: Vémola vs Marpo ešte v roku 2022.
Ich odveta sa bude konať 14. februára a práve tento dátum má priniesť rozlusknutie príbehu, ktorý aj po štyroch rokoch neslabne.
Obaja aktéri hlavného súboja na gala, kde má ohlásený súboj i Attila Végh proti Immanuelovi Adenubimu, majú za sebou prvý staredown.
Vyzerá to tak, že si tento zápas z kalendára nikdy nevyškrtol najmä Marpo. „Nedá mi to spať. Vtedy som do toho vložil všetko, všetok svoj čas, všetku silu a všetky peniaze.
Bol to akoby wrestling v postoji a verím, že tentokrát si skutočne zaboxujeme aj vďaka medzinárodným rozhodcom,“ konštatoval Marpo.
Rozdiel medzi prvým súbojom v Oktagone a tým, ktorý sa bude konať na turnaji Hell Boxing Kings má byť najmä v rozhodcoch.
Organizácia si najala zahraničných profi-rozhodcov, ktorých jediná priorita v zmysle ich špecializácie je čisto box.
„Neviem, v čom presne tí rozhodcovia vtedy podľa Marpa robili chybu v tom prvom zápase. Marpo si stále myslí, že to rozhodca ukončil predčasne.
Ja si to nemyslím, počul som toho rozhodcu ako ho neustále napomína a Marpo aj tak nič neurobil. A tak to rozhodca zastavil.“
„Cíti sa tým pohoršený, no ja sa potom môžem cítiť tiež. Keby to totiž nezastavili, tak by som ho určite knokautoval. Skôr, alebo neskôr by to tak dopadlo a verím, že to tak dopadne vo februári.
V tom zápase ho uštvem, čím dlhšie to bude, tým viac budem schopný ho knokautovať. Pretože nemôže byť schopný so mnou fyzicky zvládnuť toľko kôl.
Ja mám za sebou päťkolové zápasy, v ktorých dokážem stupňovať svoj tlak. Nemyslím si, že to so mnou zvládne ustáť,“ povedal pre Hell Boxing Kings Karlos Vémola, ktorý je aktuálne čerstvo po operácii sánky.
„Celoživotne bojujeme so zraneniami, raz je to koleno, potom palec a teraz je to čeľusť. Budem si na to musieť dávať pozor. Počkám si na sparing teda dlhšie, síce som s tým nepočítal, ale o to viac sa budem sústrediť na techniku a fyzičku.
Sparingy rozbeheme niekedy v januári,“ pokračoval legendárny MMA bojovník.
Lístky na turnaj Hell Boxing Kings sú dostupné v sieti ticketportal.cz.