Box v malých rukaviciach? Fury ponúka Ngannuovi zápas, ten odpovedá

LAS VEGAS. Vo svete zmiešaných bojových umení by ste nenašli mnoho popredných bojovníkov, ktorí by sa nebránili zápasu v ringu so špičkovými boxermi.

Šampión ťažkej váhy UFC Francis Ngannou o niečom podobnom sníva už od začiatku profesionálnej kariéry MMA.

Zatiaľ čo sa v posledných týždňoch horlivo v médiách preberal možný odchod Ngannua z americkej organizácie, jeden z najobávanejších bojovníkov UFC sa verejne prihlásil k tomu, že by si svoj sen o zápase v boxe čoskoro rád splnil.