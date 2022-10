Fury vyhral bizarnú stávku. Dostal 10-tisíc libier ako výhru

Fury rokoval s druhým táborom a stanovil termín, do ktorého mal Joshua podpísať zmluvu. "Slovo robí chlapa a Frank Warren to svoje drží. Keď som sa vrátil, sľúbil mi, že budem mať zápas v decembri.

LONDÝN. Britský profesionálny boxer Tyson Fury vyhral stávku so svojím promotérom Frankom Warrenom, že Anthony Joshua nepodpíše kontrakt o vzájomnom súboji.

Všetci súperi sa báli, ale Frank zabezpečil duel na 3. decembra. Zaslúži si rešpekt aj za to, že som od neho dostal 10.000 libier v hotovosti. Priniesol mi ich, lebo som sa s ním stavil, že Joshua nepodpíše kontrakt," povedal Fury a na stôl vysypal štyri zväzky bankoviek po 2500 libier:

"Treba ich dobre strážiť. Je to 10 ´litrov´ bez zdanenia, ktorých je pre mňa cennejších než 10 miliónov, pretože som ich dostal na ruku a od Franka Warrena."

Nechcem spochybňovať jeho výkony ani úspechy, ale spochybňujem jeho prístup k britskému publiku. Ako som už povedal, on je biznismen a ja som sparťan."

Nemá žiadne opasky, nemá nič, čo by som potreboval. Strašne ťažko sa s nimi dohaduje, nemienim to opäť absolvovať. Joshua nemal lepšie možnosti, žiadny súboj nie je lukratívnejší než Tyson Fury. Tento vlak už ušiel.

"Nemám o ňom vysokú mienku, čím by ma mohol ohroziť, keď nedokázal ublížiť Chisorovi? Rozprášim ho. Začnem s ním vo februári, potom môže mať odvetu a potom uvidíme, koho dostanem koncom roka.

Fury knokautoval v apríli Dilliana Whyta a oznámil ukončenie kariéry. Zakrátko si to však rozmyslel a na budúci rok plánuje až tri súboje, dvakrát by sa mohol stretnúť s ukrajinským majiteľom titulov WBO, WBA a IBF Oleksandrom Usykom.

Deontay Wilder, ak bude prednostným vyzývateľom, Joe Joyce, ak bude dostupný, Daniel Dubois, na výber je dosť britského mäska," vyhlásil Fury.

Pre portál Sky Sports zdôraznil, že s koncom aktívnej činnosti to myslel vážne: "S rukou na Biblii by som prešiel detektorom lži. Zistil som však, že nedokážem žiť normálny život, potrebujem na to lekársku pomoc.

Musím na to vycvičiť môj mozog, pretože v normálnom živote neviem fungovať. Nemám žiadne ciele, o päť rokov sa nevidím nikde. Môžem len ísť ďalej a boxovať."