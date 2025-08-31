VIDEO: Odpisovaný veterán UFC zažiaril v ringu. Súpera zdolal technickým KO

MANCHESTER. Niekdajší hviezdny bojovník UFC, Tony „El Cucuy“ Ferguson sa dočkal prvého víťazstva po šiestich rokoch.
Na galavečeri Misfits Boxing 22 v Manchestri zvládol svoj boxerský debut, keď v treťom kole technickým knokautom zdolal influencera Salt Papiho.
Po vyrovnanom úvode sa zápas zlomil v treťom kole. Ferguson zatlačil súpera k lanám, rozvinul sériu úderov a rozhodca duel ukončil v čase 2:43.
VIDEO: Tony Ferguson vs. Salt Papi (zostrih)
Pre 41-ročného veterána to znamená koniec osemzápasovej série prehier, ktorú zaznamenal ešte počas pôsobenia v UFC.
Víťazstvo Fergusonovi prinieslo aj dočasný titul Misfits Boxing Pro v strednej váhe.
Napriek úspechu sa okamžite objavili pochybnosti o tom, či rozhodca nezasiahol predčasne. Salt Papi síce inkasoval viacero úderov, no stále sa bránil.
Fanúšikovia v aréne reagovali potleskom a Ferguson sa po zápase dočkal aj výzvy od Dilliona Danisa, s ktorým ho v minulosti spájala rivalita.