    VIDEO: Odpisovaný veterán UFC zažiaril v ringu. Súpera zdolal technickým KO

    Ferguson triafa Papiho.
    Ferguson triafa Papiho. (Zdroj: Youtube/DAZN X Series)
    SvetMMA|31. aug 2025 o 17:25
    Tony Ferguson sa po rokoch trápenia dočkal triumfu, keď v boxe porazil influencera Salt Papiho.

    MANCHESTER. Niekdajší hviezdny bojovník UFC, Tony „El Cucuy“ Ferguson sa dočkal prvého víťazstva po šiestich rokoch.

    Na galavečeri Misfits Boxing 22 v Manchestri zvládol svoj boxerský debut, keď v treťom kole technickým knokautom zdolal influencera Salt Papiho.

    Po vyrovnanom úvode sa zápas zlomil v treťom kole. Ferguson zatlačil súpera k lanám, rozvinul sériu úderov a rozhodca duel ukončil v čase 2:43.

    VIDEO: Tony Ferguson vs. Salt Papi (zostrih)

    Pre 41-ročného veterána to znamená koniec osemzápasovej série prehier, ktorú zaznamenal ešte počas pôsobenia v UFC.

    Víťazstvo Fergusonovi prinieslo aj dočasný titul Misfits Boxing Pro v strednej váhe.

    Napriek úspechu sa okamžite objavili pochybnosti o tom, či rozhodca nezasiahol predčasne. Salt Papi síce inkasoval viacero úderov, no stále sa bránil.

    Fanúšikovia v aréne reagovali potleskom a Ferguson sa po zápase dočkal aj výzvy od Dilliona Danisa, s ktorým ho v minulosti spájala rivalita.

    
    
    
    
