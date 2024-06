Rozhodlo posledné kolo. Slovenka si vybojovala miestenku do Paríža

"Veľmi sa tešíme, Jessica si to určite zaslúžila. Povedal by som, že celý náš tím si to zaslúžil po tom, čo nám to tesne ušlo v Taliansku v prípade Mirky Jedinákovej. Teraz sme boli od toho krôčik a konečne sa to podarilo.

Zápas bol veľmi napínavý a ťažký. Jessica zaboxovala tretie kolo fantasticky, zvládla to v hlave a urobila niekoľko pekných technických prvkov.

Bola technickejšia, napokon jej záverečné kolo pripísali všetci rozhodcovia, takže je z toho zaslúžený postup. Jessica bola veľmi dobre mentálne pripravená," uviedol pre TASR tréner reprezentácie Pavol Hlavačka.