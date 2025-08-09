    Šesť dní bojoval o život. Boxer Kotari neprežil vážne zranenie z ringu

    Dvadsaťosemročný japonský boxer utrpel fatálne zranenie počas boja o titul OPBF.

    TOKYO. Svet boxu zasiahla smutná správa. Japonský profesionálny boxer Shigetoshi Kotari zomrel vo veku 28 rokov na následky vážneho poranenia mozgu, ktoré utrpel počas titulového zápasu.

    K tragickému úmrtiu došlo len šesť dní po jeho poslednom vystúpení v ringu.

    Kotari boxoval 2. augusta v tokijskej Korakuen Hall proti Yamatovi Hatovi o titul OPBF v superperovej hmotnostnej kategórii. Po dvanástich kolách sa súboj skončil nerozhodne.

    Bezprostredne po zápase však Kotari skolaboval vo svojom rohu. Lekári mu diagnostikovali subdurálny hematóm (krvácanie do mozgu) a okamžite podstúpil urgentnú operáciu.

    Napriek intenzívnej lekárskej starostlivosti sa jeho stav nezlepšil. Po šiestich dňoch v kóme, 8. augusta, prišla správa o jeho úmrtí.


    Japonská boxerská komisia (JBC) reagovala na tragédiu rýchlym rozhodnutím. Titulové zápasy OPBF (Oriental Pacific Boxing Federation) sa po novom skrátia z 12 na 10 kôl. Cieľom je znížiť riziko vážnych zranení, ktoré môžu mať fatálne následky.

    Kotari pritom nebol prvým japonským boxerom, ktorý podľahol zraneniu utrpenému v ringu. Len minulý rok zomrel Kazuki Anaguchi po podobnom úraze hlavy. Podľa štatistík JBC si box v Japonsku od roku 1952 vyžiadal už viac ako tri desiatky životov.

    Tragédia opäť otvorila diskusiu o bezpečnosti v kontaktných športoch. Odborníci volajú po prísnejších zdravotných kontrolách, lepšej diagnostike po zápasoch a úprave pravidiel tak, aby sa minimalizovalo riziko život ohrozujúcich zranení.

