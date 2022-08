Legendárny Zachara bude mať 94 rokov. Na jeho počesť zorganizovali turnaj

"Nápad zorganizovať takýto turnaj v Starom Meste sa nám okamžite zapáčil. Na pozadí je totiž pekný príbeh. Manažér klubu Jozef Mihók nie je iba športovcom dušou a telom, je to aj mimoriadne aktívny človek so srdcom na správnom mieste. Športový klub dáva zmysel a náplň života deťom zo sociálne slabších pomerov, dalo by sa povedať, že deťom z ulice.

Ambasádorom klubu je Ján Zachara, ktorý v roku 1952 vybojoval na letných olympijských hrách v Helsinkách zlatú medailu a je nielen najstarším žijúcim slovenským olympijským víťazom, ale aj najstarším olympijským víťazom v boxe na svete," uviedla v tlačovej správe Zuzana Aufrichtová.