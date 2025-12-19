VIDEO: Posledný stret pred zápasom. Paul s Joshuom sa postavili na váhu

MIAMI. Oficiálne váženie pred boxerským duelom Jakea Paula s Anthonym Joshuom potvrdilo výrazný fyzický rozdiel medzi oboma aktérmi.
Bývalý dvojnásobný majster sveta v ťažkej váhe Anthony Joshua navážil 243,4 libier (110,4 kg), zatiaľ čo jeho súper Jake Paul mal 216,4 libier (98,2 kg).
Rozdiel tak predstavuje približne 27 libier, teda okolo 12 kilogramov, čo je v ťažkej váhe výrazný faktor.
VIDEO: Paul a Joshua na vážení
Joshua ide do zápasu s jasnou váhovou aj silovou výhodou. Práve fyzická prevaha a skúsenosti z najvyššej úrovne profesionálneho boxu sú hlavnými dôvodmi, prečo je britský boxer považovaný za výrazného favorita.
Väčšina odborníkov očakáva, že práve tlak a sila by mohli rozhodnúť zápas v jeho prospech.
Jake Paul však opakovane zdôrazňuje, že si na bývalého šampióna verí. Američan vstupuje do súboja ako outsider, no tvrdí, že má pripravený plán, ktorým chce Joshuu zaskočiť.
Či váhový rozdiel a skúsenosti budú rozhodujúcim faktorom, ukáže až samotný duel. Odpoveď prinesie dnešná noc z piatka na sobotu, keď sa obaja postavia do ringu.