VIDEO: Zázrak sa nekonal, no trvalo to dlhšie, než sa čakalo. Joshua knokautoval Paula

Boxerská udalosť sledovaná po celom svete priniesla odpoveď na otázku, ktorú si kládli fanúšikovia aj odborníci.
Jake Paul nakoniec na Anthonyho Joshuu nestačil, prehral v šiestom kole na knokaut.
Skúsený Brit využil hmotnostnú aj silovú prevahu a Paula postupne dostal pod tlak, ktorý napokon viedol k jeho porážke.
Paul sa však po zápase neskrýval za výhovorky. Priznal, že inkasoval tvrdý výprask, no zároveň zdôraznil, že presne o tom je vrcholový box.
„Dal som do toho všetko. Je to šialené, ale užil som si to. Som vďačný Bohu, že môžem boxovať na takýchto veľkých galavečeroch pred miliónmi ľudí,“ povedal bezprostredne po dueli.
VIDEO: Zostrih zápasu Jake Paul - Anthony Joshua
Dvadsaťsedemročný Američan ocenil kvality súpera a otvorene priznal, že rozdiel urobila najmä fyzická stránka.
„Anthony je skvelý bojovník, udrel ma poriadne, ale to k tomuto športu patrí. Úprimne, nebol som prekvapený, že som vydržal niekoľko kôl. Skôr som sa jednoducho unavil. Bojovať s jeho váhou bolo extrémne náročné,“ vysvetľoval.
Paul dokonca pripustil zdravotné problémy. „Myslím si, že mám zlomenú čeľusť,“ povedal s úsmevom. Napriek prehre zdôraznil, že sa necíti sklamaný.
„V živote som už vyhral v každom smere. Mám rodinu, snúbenicu a tento šport mi nesmierne pomohol.“
Do budúcnosti má jasné plány. Po nutnej pauze a doliečení zranení sa chce vrátiť späť do ringu a zamerať sa na titulové ambície.
„Uzdravím sa a vrátim sa. Chcem ísť mojou vlastnou cestou a raz získať majstrovský pás,“ odkázal Paul, ktorý nevylúčil ani presun do nižšej hmotnostnej kategórie.
Joshua: Nebol to môj najlepší výkon
Anthony Joshua po zápase ocenil výkon súpera aj atmosféru v hale, no zároveň priznal, že z jeho pohľadu nešlo o ideálne predstavenie.
„V prvom rade chcem poďakovať fanúšikom, ktorí prišli. Veľmi si to vážim. Nebol to môj najlepší výkon, ale cieľ bol jasný, dostať Jakea pod tlak a ublížiť mu.
Trvalo to dlhšie, než som čakal, no moja pravačka si nakoniec našla svoj cieľ,“ uviedol bývalý šampión.
VIDEO: Záver zápasu Joshua vs. Paul z druhej kamery
Joshua zároveň vyzdvihol Paulovu odolnosť. „Treba mu dať kredit. Znova a znova vstával a snažil sa bojovať s váhou aj tlakom.
Chce to veľký charakter, aby niekto v takomto zápase vydržal a nevzdal sa. Zaslúži si rešpekt,“ povedal Brit, ktorý nastúpil po 15-mesačnej pauze.
Na otázku, či ho nemrzelo, že duel neskončil skôr, odpovedal, že zvolil trpezlivý prístup.
„Vedome som si ho rozkladal. Box nie je len o sile, ale aj o psychológii. Chcel som ho postupne zlomiť, kolo po kole. Keď prišiel správny moment, zápas sa skončil presne tak, ako som povedal,“ vysvetlil Joshua.
Brit reagoval aj na momenty, keď ho Paul dokázal trafiť. „V boxe sa úderom nevyhnete. Odmietam však hovoriť o tom, že by ma zranil. Keď ma trafil, odpovedal som protiútokom.
Na konci večera je vždy len jeden víťaz a dnes som ním bol ja,“ uzavrel Joshua, ktorý už naznačil ambície smerom k ďalším veľkým výzvam v roku 2026.