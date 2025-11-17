Zdolal Tysona, teraz vyzve šampióna. YouTuber Jake Paul bude čeliť najväčšej výzve v kariére

BRATISLAVA. YouTuber Jake Paul, ktorý sa stal boxerom, bude 19. decembra v osemkolovom profesionálnom súboji v superťažkej váhe bojovať proti bývalému zjednotenému šampiónovi Anthonymu Joshuovi.
Oznámila to v pondelok promotérska spoločnosť Most Valuable Promotions. Duel sa uskutoční v Kaseya Center v Miami.
Dvadsaťosemročný Paul sa postaví pravdepodobne najskúsenejšiemu súperovi svojej kariéry – 36-ročnému Joshuovi, dvojnásobnému držiteľovi pásov WBO, WBA a IBF.
Podujatie sa bude vysielať globálne na Netflixe a pôjde o Paulovo druhé živé vystúpenie na tejto platforme po minuloročnom víťazstve nad Mikom Tysonom.
„Toto nie je simulácia AI. Toto je Deň súdu. Profesionálny súboj v ťažkej váhe proti elitnému svetovému šampiónovi v jeho prime,“ uviedol Paul vo vyhlásení a sľúbil, že uspí „britského Goliáša“.
„Keď porazím Anthonyho Joshuu, každá pochybnosť zmizne a nikto mi nebude môcť odoprieť šancu bojovať o titul majstra sveta. Všetkým hejterom – toto ste chceli. Ľuďom z Veľkej Británie sa ospravedlňujem.“
Joshua, olympijský víťaz z roku 2012 a dvojnásobný zjednotený svetový šampión, má bilanciu 28–4 s 25 knockoutmi.
Dvakrát však prehral s Oleksandrom Usykom a vlani v septembri ho v súboji o titul IBF v superťažkej váhe knokautoval Daniel Dubois – bol to jeho posledný profesionálny zápas.
Joshua povedal, že keď vstúpi do ringu proti Paulovi, nebude žiadne zľutovanie.
„Vzal som si pauzu a vraciam sa s megashow. Je to pre mňa veľká príležitosť,“ povedal.
„Či sa vám to páči alebo nie, som tu, aby som robil obrovské čísla, veľké zápasy a prekonal každý rekord, pričom zostanem pokojný a sústredený.
„Zapamätajte si moje slová – v budúcnosti uvidíte, ako túto príležitosť využije oveľa viac boxerov. Chystám sa rozbiť internet cez Jakeovu Paulovu tvár.“
Decembrový súboj medzi Paulom a Joshuom vypísali na osem kôl po tri minúty.