Zdolal Tysona, teraz vyzve šampióna. YouTuber Jake Paul bude čeliť najväčšej výzve v kariére

Jake Paul.
Jake Paul. (Autor: REUTERS)
REUTERS|17. nov 2025 o 15:52
ShareTweet2

Podujatie sa bude vysielať globálne na Netflixe.

BRATISLAVA. YouTuber Jake Paul, ktorý sa stal boxerom, bude 19. decembra v osemkolovom profesionálnom súboji v superťažkej váhe bojovať proti bývalému zjednotenému šampiónovi Anthony­mu Joshuovi.

Oznámila to v pondelok promotérska spoločnosť Most Valuable Promotions. Duel sa uskutoční v Kaseya Center v Miami.

Dvadsaťosemročný Paul sa postaví pravdepodobne najskúsenejšiemu súperovi svojej kariéry – 36-ročnému Joshuovi, dvojnásobnému držiteľovi pásov WBO, WBA a IBF.

Podujatie sa bude vysielať globálne na Netflixe a pôjde o Paulovo druhé živé vystúpenie na tejto platforme po minuloročnom víťazstve nad Mikom Tysonom.

„Toto nie je simulácia AI. Toto je Deň súdu. Profesionálny súboj v ťažkej váhe proti elitnému svetovému šampiónovi v jeho prime,“ uviedol Paul vo vyhlásení a sľúbil, že uspí „britského Goliáša“.

„Keď porazím Anthonyho Joshuu, každá pochybnosť zmizne a nikto mi nebude môcť odoprieť šancu bojovať o titul majstra sveta. Všetkým hejterom – toto ste chceli. Ľuďom z Veľkej Británie sa ospravedlňujem.“

Joshua, olympijský víťaz z roku 2012 a dvojnásobný zjednotený svetový šampión, má bilanciu 28–4 s 25 knockoutmi.

Dvakrát však prehral s Oleksandrom Usykom a vlani v septembri ho v súboji o titul IBF v superťažkej váhe knokautoval Daniel Dubois – bol to jeho posledný profesionálny zápas.

Joshua povedal, že keď vstúpi do ringu proti Paulovi, nebude žiadne zľutovanie.

„Vzal som si pauzu a vraciam sa s megashow. Je to pre mňa veľká príležitosť,“ povedal.

„Či sa vám to páči alebo nie, som tu, aby som robil obrovské čísla, veľké zápasy a prekonal každý rekord, pričom zostanem pokojný a sústredený.

„Zapamätajte si moje slová – v budúcnosti uvidíte, ako túto príležitosť využije oveľa viac boxerov. Chystám sa rozbiť internet cez Jakeovu Paulovu tvár.“

Decembrový súboj medzi Paulom a Joshuom vypísali na osem kôl po tri minúty.

Box

    Jake Paul.
    Jake Paul.
    Zdolal Tysona, teraz vyzve šampióna. YouTuber Jake Paul bude čeliť najväčšej výzve v kariére
    dnes 15:52|2
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Box»Zdolal Tysona, teraz vyzve šampióna. YouTuber Jake Paul bude čeliť najväčšej výzve v kariére