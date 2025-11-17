    Ivan Buchinger sa vracia do ringu. V boxe bude čeliť známemu karatistovi

    Buchingera preverí nečakaný súper.

    BRATISLAVA. Turnaj Fight Night Challenge 10 prinesie 13. decembra duel dvoch výrazných postáv slovenských bojových športov.

    Ivan Buchinger sa opäť predstaví v boxerskom ringu a v otvorenej váhe nastúpi proti Romanovi Volákovi.

    Buchinger, jedna z najúspešnejších postáv slovenského MMA, má za sebou bohatú kariéru v klietke, no box absolvoval zatiaľ iba raz.

    Organizácia FNC ho lákala na návrat dlhšie a decembrový galavečer v Bratislave ponúkol vhodnú príležitosť.

    „Buki“ je pritom známy najmä špičkovým bojom na zemi, ktorý mu priniesol tituly v európskych aj svetových organizáciách.

    Na druhej strane ringu bude stáť Roman Volák – dlhoročný reprezentant, držiteľ viacerých svetových titulov v karate a tréner, ktorý sa výrazne zapísal do histórie slovenských bojových umení.

    V minulosti pôsobil na viacerých svetových podujatiach a dlhodobo patrí medzi najskúsenejších slovenských športovcov v postojových disciplínach.

    Turnaj Fight Night Challenge 10 sa uskutoční 13. decembra v bratislavskej TIPOS Aréne. Priamy prenos ponúkne platforma Voyo.

