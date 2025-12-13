    VIDEO: Buchinger si pripísal výhru v boxe. V ringu zdolal Romana Voláka

    Buchinger v súboji s Volákom.
    Buchinger v súboji s Volákom. (Zdroj: VOYO)
    13. dec 2025
    Legenda slovenského MMA potvrdila papierové predpoklady.

    BRATISLAVA. Ivan Buchinger zvládol na turnaji FNC 10 úlohu favorita a v súboji s Romanom Volákom zvíťazil po troch kolách na body.

    Skúsený Slovák nastupoval proti váhovo výrazne ťažšiemu súperovi, ktorý prijal zápas na poslednú chvíľu.

    Volák sa od úvodu opieral o silu a agresivitu, Buchinger však duel poňal takticky a sústredil sa na kontrolu tempa i vzdialenosti.

    S pribúdajúcimi minútami začal preberať iniciatívu. Lepšie pracoval v postoji, presnejšie triafal a nútil súpera k vyššiemu výdaju energie.

    Volák napriek tomu dokázal odolávať a zostal nebezpečný až do konca zápasu.

    VIDEO: Buchinger po zápase s Volákom (zdroj: VOYO)

    V záverečnom kole mal Buchinger niekoľko momentov, keď bol blízko k ukončeniu, rozhodnutie však napokon padlo až na bodových lístkoch rozhodcov.

    Po zápase potom vyjadril rešpekt k výkonu súpera. „Má veľmi silné údery a vydržal všetky tri kolá.

    Určite som cítil každú ranu,“ povedal Buchinger, ktorý naznačil, že v budúcnosti by sa nebránil ani odvete.

    MMA

    dnes 23:15
