VIDEO: Slovák bol blízko senzácie. Favorita poslal k zemi, napokon však padol

MONTE CARLO. Slovenský profesionálny boxer Ivan Baláž, ktorý žije a trénuje v Prahe, zažil najväčší zápas svojej kariéry.
Súboj v ťažkej váhe s anglickým favoritom Johnnym Fisherom vzal len dva dni pred jeho konaním a hoci papierové predpoklady hovorili jasne, v úvode bol veľmi blízko k obrovskej senzácii.
Baláž nastupoval do duelu s bilanciou 7-0 a bez plnohodnotnej prípravy. Napriek tomu práve on šokoval publikum už v prvom kole, keď presnou kombináciou poslal Fishera k zemi.
Angličan bol otrasený a Baláž mal krátky moment, v ktorom mohol zápas ukončiť. Fisher sa však dokázal pozviechať, súboj zväzoval do klinču a zápas pokračoval.
VIDEO: Zostrih zápasu Fisher vs. Baláž
Od druhého kola sa čoraz viac prejavovala skutočnosť, že slovenský boxer vzal zápas na poslednú chvíľu.
Baláž pôsobil odvážne a držal sa v prestrelkách, kondične však postupne strácal. Fisher prebral iniciatívu a začal si budovať tlak, ktorý napokon vyústil do rozhodujúcej pasáže.
V štvrtom kole prišli tri knockdowny Baláža, po ktorých rozhodca duel ukončil. Fisher si tak pripísal víťazstvo technickým knokautom a zlepšil svoju bilanciu na 14-1, zatiaľ čo Baláž si pripísal prvú porážku profesionálnej kariéry.
Napriek prehre príbeh slovenského boxera zaujal. Najmä to, že bez prípravy bol schopný vážne ohroziť favorita a v prvom kole siahal na najhodnotnejší triumf svojej kariéry.