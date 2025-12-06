    VIDEO: Slovák bol blízko senzácie. Favorita poslal k zemi, napokon však padol

    Baláž (vľavo) v súboji s Fisherom. (Zdroj: Youtube/Matchroom Boxing)
    Zápas zobral na poslednú chvíľu a napriek skvelej úvodnej pasáži prehral v štvrtom kole.

    MONTE CARLO. Slovenský profesionálny boxer Ivan Baláž, ktorý žije a trénuje v Prahe, zažil najväčší zápas svojej kariéry.

    Súboj v ťažkej váhe s anglickým favoritom Johnnym Fisherom vzal len dva dni pred jeho konaním a hoci papierové predpoklady hovorili jasne, v úvode bol veľmi blízko k obrovskej senzácii.

    Baláž nastupoval do duelu s bilanciou 7-0 a bez plnohodnotnej prípravy. Napriek tomu práve on šokoval publikum už v prvom kole, keď presnou kombináciou poslal Fishera k zemi.

    Angličan bol otrasený a Baláž mal krátky moment, v ktorom mohol zápas ukončiť. Fisher sa však dokázal pozviechať, súboj zväzoval do klinču a zápas pokračoval.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fisher vs. Baláž

    Od druhého kola sa čoraz viac prejavovala skutočnosť, že slovenský boxer vzal zápas na poslednú chvíľu.

    Baláž pôsobil odvážne a držal sa v prestrelkách, kondične však postupne strácal. Fisher prebral iniciatívu a začal si budovať tlak, ktorý napokon vyústil do rozhodujúcej pasáže.

    V štvrtom kole prišli tri knockdowny Baláža, po ktorých rozhodca duel ukončil. Fisher si tak pripísal víťazstvo technickým knokautom a zlepšil svoju bilanciu na 14-1, zatiaľ čo Baláž si pripísal prvú porážku profesionálnej kariéry.

    Napriek prehre príbeh slovenského boxera zaujal. Najmä to, že bez prípravy bol schopný vážne ohroziť favorita a v prvom kole siahal na najhodnotnejší triumf svojej kariéry.

