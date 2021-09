Box ho vytrhol z chudoby. Legendárny Pacquiao končí, chce sa stať prezidentom

MANILA. Vždy skromný a hrdo reprezentujúci jeho rodnú krajinu. Filipínec Manny Pacquiao sa lúči s boxerskou kariérou, so športom, ktorý zmenil jeho životnú dráhu a kde sa on nezmazateľne zapísal do dejín.

Počas dvadsaťpäťročnej profesionálnej kariére v ringu Pacquiao získal ako jediný v histórii boxu osem svetových titulov v rozdielnych váhových kategóriách a aj napriek pokročilému veku, dlhodobo držal krok s tými najlepšími.