Bol jediným kandidátom. Rus sa stal šéfom boxu a do OH si dal jasný cieľ

RÍM. Bývalý kazašský profesionálny boxer Gennadij Golovkin sa stal prezidentom Svetového boxu (World Boxing).
Na výročnom kongrese strešnej organizácie amatérskeho boxu v Ríme bol vo voľbách jediným kandidátom a delegáti ho zvolili aklamačne. O najvyššiu funkciu mal záujem aj Grék Harilaos Mariolis, nesplnil však podmienky.
„Je pre mňa privilégium byť zvolený za nového prezidenta World Boxing. Ale toto je len začiatok. Od dnešného dňa budú športovci stredobodom každého rozhodnutia, ktoré urobíme.
Na ceste k Los Angeles 2028 obnovíme dôveru v olympijský box, aby sme si zabezpečili miesto aj na hrách v Brisbane 2032 a aj neskôr.
Teraz je čas posunúť sa vpred ako jedna zjednotená boxerská rodina,“ vyhlásil po voľbách 43-ročný Golovkin, niekdajší majster sveta a držiteľ striebra z OH 2004 v Aténach.
Vo funkcii nahradil Holanďana Borisa van der Vorsta, ktorý uspel vo voľbách v roku 2023, ale teraz sa rozhodol nekandidovať.
Svetový box je organizácia, ktorá vznikla iba v roku 2023, po vylúčení Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) z olympijského hnutia pre dlhodobé a pretrvávajúce problémy s riadením, finančnou transparentnosťou a integritou rozhodcovských procesov.
Hrozilo, že box vyradia z programu OH. Informovala agentúra AFP.