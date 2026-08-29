VIDEO: Talentovaný rodák z Kežmarku utrpel prvú prehru. Do ringu letel uterák

Filip Hrgovic v súboji s Itaumom.
Filip Hrgovic v súboji s Itaumom. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Sportnet|30. aug 2026 o 01:31
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Zápas bol ukončený v deviatom kole.

Britský boxer Moses Itauma, ktorý sa narodil na Slovensku, nenadviazal na svoju doterajšiu stopercentnú profesionálnu bilanciu.

V súboji o voľný titul IBF v ťažkej váhe nestačil na Chorváta Filipa Hrgovića, ktorý zvíťazil technickým knokautom v deviatom kole.

Dvadsaťjedenročný Itauma vstúpil do zápasu aktívne a v úvodných kolách využíval najmä svoju rýchlosť. V druhom kole sa mu podarilo súpera poslať k zemi a po prvých minútach mal zápas dobre rozbehnutý.

Hrgović však ustál tlak mladšieho súpera a postupne začal preberať kontrolu nad dianím v ringu. S pribúdajúcimi kolami sa rozdiel v skúsenostiach začal prejavovať čoraz výraznejšie.

VIDEO: Záver zápasu Hrgovic - Itauma

Itauma postupne strácal tempo a Hrgović dokázal jeho údery lepšie eliminovať. Chorvát naopak začal pravidelne nachádzať cestu k súperovi a zasahoval presnými kombináciami.

V deviatom kole už vyčerpaný Itauma nedokázal účinne reagovať na Hrgovićov tlak. Po sérii tvrdých úderov zasiahol rozhodca a zápas ukončil.

Chorvátsky boxer tak získal víťazstvo na TKO a stal sa držiteľom voľného titulu IBF v ťažkej váhe.

Pre Itau­mu ide o prvú profesionálnu prehru. Pred zápasom mal na konte 14 víťazstiev, pričom väčšinu dosiahol pred limitom.

Box

    Filip Hrgovic v súboji s Itaumom.
    Filip Hrgovic v súboji s Itaumom.
    VIDEO: Talentovaný rodák z Kežmarku utrpel prvú prehru. Do ringu letel uterák
    dnes 01:31
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