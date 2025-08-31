VIDEO: Brutálny knokaut. Bývalé hviezdy UFC si zmerali sily v boxe

MANCHESTER. Darren Till a Luke Rockhold, dvaja bývalí bojovníci UFC, si zmerali sily v boxerskom ringu. Duel sa skončil triumfom britského zápasníka.
Till od úvodu diktoval tempo a v prvom kole poslal súpera dvakrát na zem. Rockhold sa snažil vrátiť do zápasu, no výraznejšie sa presadiť nedokázal.
Rozhodujúci moment prišiel v treťom kole. Till trafil presnú kombináciu úderov a rozhodca duel ukončil technickým knokautom.
VIDEO: Darren Till vs Luke Rockhold (zostrih)
Britský bojovník tak zaznamenal tretie víťazstvo od odchodu z UFC. Predtým zdolal Anthonyho Taylora aj Darrena Stewarta.
Rockhold pokračuje v sérii neúspechov. Zo svojich posledných šiestich duelov prehral päť a jeho budúcnosť v ringu je otázna.