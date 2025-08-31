    VIDEO: Brutálny knokaut. Bývalé hviezdy UFC si zmerali sily v boxe

    Rockhold bol po knokaute v bezvedomí.
    Rockhold bol po knokaute v bezvedomí. (Zdroj: DAZN X Series)
    31. aug 2025 o 17:55
    Niekdajšie hviezdy UFC si to rozdali v boxe, úspešnejší bol Darren Till.

    MANCHESTER. Darren Till a Luke Rockhold, dvaja bývalí bojovníci UFC, si zmerali sily v boxerskom ringu. Duel sa skončil triumfom britského zápasníka.

    Till od úvodu diktoval tempo a v prvom kole poslal súpera dvakrát na zem. Rockhold sa snažil vrátiť do zápasu, no výraznejšie sa presadiť nedokázal.

    Rozhodujúci moment prišiel v treťom kole. Till trafil presnú kombináciu úderov a rozhodca duel ukončil technickým knokautom.

    VIDEO: Darren Till vs Luke Rockhold (zostrih)

    Britský bojovník tak zaznamenal tretie víťazstvo od odchodu z UFC. Predtým zdolal Anthonyho Taylora aj Darrena Stewarta.

    Rockhold pokračuje v sérii neúspechov. Zo svojich posledných šiestich duelov prehral päť a jeho budúcnosť v ringu je otázna.

    MMA

    dnes 17:55
