Jeden z najočakávanejších súbojov. Amečian vyhral v kariére všetky svoje zápasy

Floyd Mayweather.
Floyd Mayweather. (Autor: YouTube/Fight Hub TV)
TASR|24. feb 2026 o 07:20
Septembrový súboj bude vôbec prvým v modernej aréne Sphere v Las Vegas.

Devätnásteho septembra sa v Las Vegas uskutoční odveta jedného z najočakávanejších boxerských súbojov medzi Američanom Floydom Mayweatherom a Filipínčanom Mannym Pacquiaom.

Oznámil to Netflix pár dní po tom, ako 49-ročný Mayweather ohlásil svoj návrat do profesionálneho ringu.

Mayweather a Pacquiao sa prvýkrát stretli 2. mája 2015 a Američan zvíťazil jednomyseľným výrokom rozhodcov. Duel mal označenie „Zápas storočia", ale pre mnohých bol sklamaním.

Neskôr totiž vyšlo najavo, že Pacquiao boxoval so zraneným ramenom. Septembrový súboj bude vôbec prvým v modernej aréne Sphere v Las Vegas, informovala o tom agentúra AFP.

V profesionálnej kariére vyhral Mayweather všetkých 50 zápasov, ani v jednom prípade nebol v pozícii zdolaného.

„S Floydom sme priniesli svetu jeden z najväčších duelov v histórii boxu. Fanúšikovia dlho čakali na odvetu, teraz si prídu na svoje. Zaslúžia si to," uviedol 47-ročný Pacquiao v spoločnom vyhlásení.

Box

    dnes 07:20
