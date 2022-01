Boris Marhanský z RFA: Som rád, že môžem prvýkrát oznámiť termín nášho zahrievacieho podujatia (rozhovor)

Áno podarilo. Chceli sme sa na všetko tento rok pripraviť čo najlepšie a zároveň zložiť spoľahlivý tím ľudí okolo seba. Myslím si, že sa nám to podarilo, dokonca nad naše očakávania a veľmi sa z toho tešíme. Sú to ľudia, ktorým nie je cudzia tvrdá práca a nie je im cudzia ani práca popri bojových športoch. Takže fanúšikovia sa môžu tešiť na výsledok našej poctivej práce.

Prečo? To ukáže čas. Netreba veci urýchľovať na úkor kvality, niekedy je lepšie dať veľkým veciam čas a potrebnú pozornosť.

Nie vôbec, teraz veľa bojovníkom skončili zmluvy, takže sme vystihli správny čas (smiech). Rok 2021 sme využili na prípravu potrebných krokov, analýzu a myslime si, že práve to, že začíname až v roku 2022 bude našou najväčšou výhodou.

Takto spätne neľutujete, že ste nezačali skôr a tým pádom by ste mohli stihnúť prvé podujatie ešte minulý rok?

Hlavne sa mi narodil môj druhý syn! Takže rok 2021 patrí bez pochýb medzi moje najúspešnejšie roky. Myslím si, že sa nemám vôbec na čo sťažovať a teším sa na rok 2022, čo mi prinesie do života.

Odhliadnuc od RFA. Čo vám rok 2021 priniesol do života? Patril k tým úspešnejším?

Som rád, že môžeme prvýkrát oznámiť termín. Bude to 12.3. na moje narodeniny. Event mal byť pôvodne 26.3., ale táto informácia neplánované unikla a tento deň sa ohlásilo iné konkurenčné podujatie, rozhodli sme sa teda pre lepšiu variantu na moje narodeniny. Tak ich oslávim na našom zahrievacom podujatí.

Dostane tu šancu aj niekoľko amatérskych MMA dvojíc, ktoré sa pobijú o profesionálnu zmluvu s REAL FIGHT ARENA. Diváci sa však môžu tešiť aj na 8 profesionálnych zápasov, ktoré prekvapia viacero ľudí, ale o to viac sa už teraz teším na ich oznámenie. Bude to pre nás veľká skúška, ale radi čelíme takýmto výzvam, práve tie nás formujú.

Vo svojich radoch máte viacero špičkových zápasníkov. Čo môžeme očakávať od februárovej tlačovky? Na koľko nových mien sa môžeme tešiť?

Na druhej tlačovke sa dozviete mená našich zahraničných bojovníkov, taktiež predstavíme kúsok z našej pripravujúcej sa hymny, ktorej videoklip máme v pláne odprezentovať práve 12. marca.

Myslím si, že to bude nástupovka viacerých bojovníkov, keď si ju vypočujú. Tiež máme v pláne oznámiť ďalšie “horúce“ domáce mená a naše kroky, takže nespíme na vavrínoch, ale naopak!

Čo sa týka májového podujatia v NTC Aréne. Máte už skompletizovanú štartovú listinu?

Bratislavská karta sa nám začína pomaličky napĺňať zvučnými menami, ale taktiež menami, ktoré majú pred sebou úspešnú budúcnosť. Aktuálne máme podpísaných už toľko bojovníkov, že si naozaj máme z čoho vyberať.

Som si istý, že ohlásením potešíme každého nášho fanúšika, ale aj celkovo domácu scénu bojových športov. Každý si tam nájde to svoje. Skladáme to dokopy tak, aby súboje dávali význam a boli pre zápasníkov prospešné do ich ďalšieho kariérneho rastu.