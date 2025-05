Bookmakeri Niké: Finále Kanada - Švédsko by bolo ozdobou turnaja, našim veria iba skalní

Najnižší kurz je vypísaný na Kanadu. Priblížte prečo.

Potvrdeným príchodom Crosbyho a pravdepodobným príchodom MacKinnona sa do pozície najväčšieho favorita turnaja dostala Kanada. Crosby je jediným členom Triple Gold Clubu, ktorý doviedol svoje mužstvo k zlatu na MS, olympiáde a k Stanley Cupu ako kapitán. Na MS sa predstaví prvý raz od roku 2015 a nielen pre Kanadu, ale aj pre celý šampionát je to významná správa. Podľa mňa sa Kanaďania budú radovať z titulu a príchodom veľkých mien kurz klesol z pôvodných 4,00 na 2,80.

Vysoko v predikciách sú domáci Švédi a Američania. Aké šance im dávate?

„Tri korunky“ majú množstvo hráčov z NHL – Forsberg, Raymond či Zibanejad – výborne sa naladili aj víťazstvom na Českých hokejových hrách počas uplynulého víkendu. Na domácom ľade môžu ísť veľmi do finále v kurze 2,20. USA má tradične silný tím s Thompsonom či Werenskim, ale často im chýba ten posledný krok k výraznému úspechu – a myslím si, že tento rok to dopadne rovnako.

Čo obhajcovia vlaňajšieho zlata z Česka?

Do širšieho okruhu kandidátov na medailu ich opäť treba zaradiť. Tréner Rulík bude mať v tíme dve hviezdy NHL Pastrňáka a Nečasa a k tomu veľa hráčov z Európy, ktorí vlaňajšiu zlatú Prahu zažili. Minimálne semifinále by si mali zahrať aj teraz v kurze 1,60.

V O2 Aréne zdolali Švajčiarov. Podarí sa im ťaženie zopakovať?

Čiernym koňom bude opäť Švajčiarsko, vlaňajší finalista. „Helvéti“ síce nemôžu počítať s pilierom defenzívy Romanom Josim , zato s Nicom Hischierom, Timom Meierom a Kevinom Fialom. Hviezdy by mali doplniť tradične dobré jadro z domácej súťaže NLA. Tento šampionát by mal byť posledným pre legendárneho Andreasa Ambühla. Švajčiarom vyšla takisto záverečná príprava, keď v Brne porazili Fínov aj domácich Čechov po veľmi dobrých výkonoch. Kurz 2,25 na semifinále je celkom solídny.

Spomenuli ste Fínov. Dá sa predpokladať ako sa im bude dariť?

Práve Fíni sú pre mňa dosť ťažko čitateľní. Z NHL im príde málo hráčov, ale gro ich výberu budú opäť tvoriť hokejisti z Európy. Hráčom z krajiny tisícich jazier síce vcelku vyšiel úvod prípravného obdobia, ale na poslednom turnaji prehrali všetky tri zápasy so skóre 6:18. Fínom nevyšiel ani vlaňajší šampionát v Česku, keď ledva postúpili zo skupiny. Do štvrťfinále postúpia, ale to bude zrejme pre Suomi konečná v kurze 1,85.

Poďme na náš tím. Ako vnímate jeho silu?

Na vystúpenie omladenej slovenskej reprezentácie som veľmi zvedavý. Predsa len, ten počet ospravedlneniek dosiahol tento rok enormné číslo a z hráčov, ktorí na MS necestujú, by sa dali zložiť možno tri výborné formácie. Či je v pozadí nejaký (tichý) bojkot skúsených hráčov, to už si musia vyhodnotiť kompetentní. Samozrejme ambície tímu by asi boli niekde inde s hráčmi ako Hrivík, Cehlárik, Nemec, Slafkovský, Hudáček, Čerešňák, či Kelemen. V nominácii by som si vedel predstaviť Studeniča, keďže naozaj šírka našej základne nie je taká, aby sme mohli ignorovať možno nášho najlepšieho hráča v Európe.

Prenikneme opäť medzi najlepšiu osmičku?

V „našej“ skupine A sa predstavia pravdepodobne dva najsilnejšie tímy turnaja (Kanada a Švédsko), ktoré by mali obsadiť prvé dve miesta. Podľa mňa celkom hrateľní by mohli byť Fíni, ale kľúčové z hľadiska postupových ambícií bude zvládnuť zápasy proti Slovinsku, Francúzsku a Rakúsku. Priamym súbojom o postup bude potom ťažký zápas proti Lotyšsku. Verím, že to predsa len zvládneme a postúpime do vyraďovacích bojov v kurze 1,70.

Kto z elitnej kategórie vypadne?

Ak sa nestane nič prekvapujúce, zo skupiny A by mali byť najslabším tímom Slovinci, ktorým už pomaly skončila tá silná generácia s Jegličom či Tičarom. V „béčku“ by to mohlo byť z hľadiska zostupu dramatickejšie. „Papierovo“ to síce vychádza na Maďarov, ale môže sa tam namočiť aj nevyspytateľný Kazachstan, či v posledných rokoch slabšie Nórsko, ktoré takisto prechádza generačnou obmenou tímu.

Priblížme si aj to, ako k MS pristupujú bookmakeri? Je to aj pre vás vrchol sezóny?

MS v hokeji sú každoročne top podujatie sezóny. Iba v rokoch, keď sa hrá MS/ME vo futbale, tak hokej je až na druhom mieste. Tohto roku to teda bude najvýznamnejšie podujatie z pohľadu tipérov a samozrejme aj bookmakerov. Pripravujeme sa na ne už dlho pred ich začiatkom, po skončení základných častí hokejových líg sa naša pozornosť popri play-off už presúva hlavne k MS.

MS nie sú len o základných stávkach, ale aj o odvodených a najmä špeciálnych. Predstavte, čo plánujete vypísať?

V ponuke už samozrejme máme stávky na všetky zápasy skupín a k tomu aj stávky na majstra sveta. Ďalej sú tu stávky na umiestnenia tímov na MS, skupinové stávky, stávky na hráčov ako najlepší strelec a produktivita hráčov. Na jednotlivé zápasy pripravujeme strelcov gólov, asistencie, počty striel hráčov, zákrokov brankárov, vylúčenia a podobne. V ponuke budú aj rôzne špeciality ako čas na ľade, videorozhodca počas zápasu, gól brankára a aj iné kuriozity.

Ako tipujú Slováci? Kto je najväčší favorit medzi nimi a ako veria našim?

Tipéri zatiaľ najviac veria Švédom, na druhom mieste je Kanada a Slovensko je u nich už na treťom mieste. A to zatiaľ nemáme veľmi presvedčivé výsledky v príprave. Čo sa týka prvého zápasu so Švédskom, domácim verí až 97 % tipérov, našim 2 % a 1 % stávok je na remízu. V druhom našom zápase proti Slovinsku je to naopak, tu nám verí až 99 % tipérov.

Evidujete už nejaké zaujímavé tikety?

Áno. Jeden z tipérov si vyhliadol osem zápasov, kde o favoritoch niet pochýb a hoci dokopy mu to hodilo iba kurz 4,35, tiket podal za dve tisícky, čiže ak uspeje, zinkasuje 8 700 eur. Iný tipér zase neverí našim a predpokladá prehry so Švédskom aj Kanadou. Ak bude mať pravdu, príde si na 1 590 eur. Našim hokejistom však bude držať palce mnoho tipérov, ale najmä náš klient, ktorý podal stovku na to, že vyhráme celý šampionát. Ak sa tak stane, tipér si príde na krásnych 2500 eur!

Inšpirujte tipérov niekoľkými zaujímavými tiketmi z minulých MS.

Absolútnym víťazom vlaňajšieho šampionátu sa stal tipér, ktorý si vybral šesť duelov (päť z MS) a na relatívne nízkych kurzoch urobil zo 17-tisíc neskutočných 136-tisíc eur! Turnaj v Prahe priniesol mnoho prekvapení najmä z dielne Rakúska a priživili sa na tom aj naši tipéri. Jeden mu veril proti Fínom a gól v poslednej sekunde mu zabezpečil 1200 eur z desaťeurového vkladu, iný si zase za 50 eur vyskúšal jeho remízu proti Kanade, čo mu vyniesol 2 500 eur!

Čo plánuje Niké počas MS smerom k tipérom?

Opäť ponúkame tipérom bonusovú akciu Pohodové majstrovstvá, počas ktorých dostanú každý deň naspäť 5 eur. Počas šampionátu bude prebiehať aj Tipovačka, v ktorej sa rozdelia niky v hodnote 20-tisíc eur. Tipéri môžu využívať aj booster karty, stačí sledovať aktuálnu ponuku a využívať žolíka.