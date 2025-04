ONLINE: Vlasto Čepo - Erhan Kartal dnes, Oktagon MMA LIVE

Krásný sobotní večer, všechny formy života, po několika týdnech je tu zpět kolotoč toho všeho, co nabízí výkvět MMA scény, organizace Oktagon MMA! V karlovarské KV areně nás dnes čeká nabitý program a my jsme pro vás vybrali osmičku nejzajímavějších zápasů!



Hlavním předzápasem večera bude očekávaný návrat Vlasta Čepa, který změří síly s Rakušanem Erhanem Kartalem. Slovenský stroj na knockouty a majitel nejvýbušnějších kladiv v OKTAGONu ukončil všechny výhry před limitem. Jen málo soupeřům se s Čepem podařilo podívat do 2. kola a jen třem se podařilo ho porazit. Vždy je totiž otázkou času, kdy „El Chapo“ soupeře pozve do víru kloubů, ze kterého ho již nepustí. Jeho zápasy patří vždy mezi nejlepší show na turnajích. A jeho trenérem je Attila Végh.



Kartal je v Oktagonu poměrně nové jméno, zatím má na kontě pouze jeden zápas s Davidem Zawadou, který navíc na konci prvního kola prohrál na TKO. Je to ale také rakouský šampion MMA a z 12 výher má 9 zářezů před limitem, 6 v 1. kole. V minulosti si to například rozdal i s Christianem Jungwirthem.