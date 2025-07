Trump chce osláviť nezávislosť USA turnajom UFC. Uskutočniť by sa mal priamo v Bielom dome

BRATISLAVA. Generálny riaditeľ a prezident UFC Dana White sľúbil, že keď organizácia zavíta do Bieleho domu začiatkom júla 2026, prinesie najlepší možný program zápasov.

White organizuje logistiku, aby sa takéto podujatie uskutočnilo vo Washingtone, ale zatiaľ nie je pripravený ani len uvažovať o potenciálnych zápasoch, keďže je to ešte veľmi ďaleko. "Každý chce byť súčasťou programu," priblížil White s tým, že mu často vyzváňa telefón od záujemcov.

"Tento turnaj sme ani nezačali zostavovať - je to doslova o rok. O tom, kto by sa na zozname objavil, sa ani neoplatí hovoriť. Celé prostredie MMA bude o rok iné," uviedol ďalej podľa webu mmafighting.com.

Pokiaľ ide o veľkosť podujatia, White sľúbil, že pripraví niečo skutočne veľkolepé, najmä vzhľadom na to, že by to mohol byť prvý a jediný turnaj, ktorý sa kedy konal v Bielom dome.

Hoci je v súvislosti s podujatím ešte veľa neznámych, plánovanie sa už začalo - už sa dokonca vybralo miesto, kde by sa mala šou konať.

"Budeme na južnom trávniku. Na jednej strane bude Biely dom a z druhej zase Washingtonov monument. Môj tím už prešiel Biely dom spolu s tamojším personálom. Teraz dávame dokopy návrh. Všetci poletíme do Washingtonu, sadneme si s ním a uvidíme," avizoval.

Očakáva sa, že sa čoskoro vyjasnia ďalšie podrobnosti, pričom White by mal čoskoro absolvovať cestu do Bieleho domu, aby sa porozprával s Trumpom.