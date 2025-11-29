Kuzminová veľmi chce, tréner ju musí brzdiť. Neprestáva ma udivovať, vraví expertka

Slová o kvalitnej letnej príprave, stabilnejšej streľbe či lepšej bežeckej forme zneli pred začiatkom biatlonovej sezóny nádejne.
Kým niekedy bolo problémom zložiť štafetu, v úvode nového ročníka Svetového pohára mohol slovenský ženský tím pomýšľať aj na výsledok v top 10.
Začiatok sezóny je plný otázok, očakávaní, a tak je o to cennejšie, že kvarteto Sloveniek hneď v úvode ukázalo, že právom je dôvod na optimizmus.
Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastastia Kuzminová a Zuzana Remeňová obsadili vo švédskom Östersunde veľmi dobré ôsme miesto.
"Bol to komplexný výkon. Veľmi sa teším, že to dievčatá zvládli na strelnici, keďže sa veľa chybovalo. Myslím si, že to bolo dobré aj bežecky a všetky urobili maximum," uviedla Ivona Zvaríková (za slobodná Fialková, pozn.).
Lepšia streľba ako na MS
Podľa očakávaní preteky rozbehla 22-ročná Kapustová, ktorej hlavnou devízou je presnosť streľby. Hoci priznala, že pred úvodnou ležkou mala isté obavy, napokon sklopila všetkých desať terčov.
"Zvládla to úžasne a je vidieť, aké má sebavedomie. Takýto talent sa často nevidí, no nie je to len o tom. Pracuje sa sebe, verí si a potvrdzuje to aj v pretekoch, čo nie všetky dievčatá dokážu," pokračovala expertka STVR.
Hoci tímové kolegyne na jej stopercentnú bilanciu nenadviazali, takisto podali kvalitné strelecké výkony, o čom svedčí iba poltucet dobíjaní.
Lepšiu streľbu nemali ani na svetovom šampionáte v Lenzerheide, kde obsadili šieste miesto. Vtedy potrebovali o štyri náhradné náboje viac.
Vo švédskom stredisku sa nielenže na rozdiel od iných reprezentácii vyhli trestnému okruhu, ale ani sa k nemu v negatívnom zmysle nepriblížili.
Pred záverečnou ôsmou streľbou bolo Slovensko medzi šiestimi krajinami, ktorých delilo necelých desať sekúnd a mohli skončiť na 6. aj 11. mieste.
Zuzana Remeňová to však zvládla a v priamom súboji zdolala napríklad aj Nemku a obhajkyňu veľkého krištáľového glóbusu Franzisku Preussovú.
"Keď som prichádzala na stojku a videla, aký vláčik je za mnou a ešte sa aj zdvihol vietor, tak som si len povzdychla. Bola to veľká výzva.
Išla som terč po terči - škoda toho piateho. Aj skúsenejšie pretekárky mali problém, a tak som rada, ako som to zvládla," uviedla.
Rezerva v poslednom okruhu
Rodáčka z Dolného Kubína priznala, že sa ešte snažila dostihnúť Švajčiarku Lenu Häckiovú-Grossovú, ale napokon jej na to už nezvýšilo dostatok síl.
Výkon slovenských biatlonistiek mal množstvo pozitív, no ukázal aj rezervy. Na treťom bežeckom úseku, teda od druhej streľby k odovzdávke, stratili najviac času. Paradoxne, každá z iného dôvodu.
Kapustová chcela v úvode pošetriť viac síl, na výkone Bátovskej Fialkovej sa podpísali nedávne prechladnutia a tradične prísna je na seba Kuzminová.
"V poslednom kole som mala menej síl, na rozbitom snehu som veľa strácala a nedokázala držať krok. Veľmi ma to mrzí, keďže prvé dve kolá sa mi išlo dobre.
Mám však šancu sa každými pretekmi zlepšovať. Ešte je len začiatok sezóny, ale musím priznať, že to tempo, ktoré dievčatá nastolili, bolo veľmi vysoké," uviedla trojnásobná olympijská šampiónka.
Napriek tomu, že Kuzminová nebola s poslednou tretinou svojho výkonu spokojná, v 41 rokoch rozhodne nie je v štartovom poli iba do počtu.
VIDEO: Zostrih z biatlonovej štafety žien v Östersunde 2025
"Nasťa ma neprestáva udivovať. Keď sa vracala k biatlonu, dokázala to odbehnúť, ale problémom bola jej streľba. Nedokázala ju stabilizovať, bola príliš zadýchaná. Zdá sa, že teraz to dokáže skĺbiť," vraví Zvaríková.
Kuzminovú, ktorá v roku 2019 získala na MS v Östersunde zlato v šprinte, chválil aj Patrik Kristlík, generálny sekretár Slovenského zväzu biatlonu.
"Srdce, ktoré dáva tomuto športu, je inšpiráciou pre všetkých mladých športovcov. Jej prístup a to, čo dokáže obetovať v jej veku, je obdivuhodné.
Tréner ju dokonca musí brzdiť a hovorí, že treba ísť postupne. Jedna vec je vek, druhá regenerácia. Dáva tomu všetko," povedal pre STVR.
Po šiestich rokoch na pódiu
Ženská štafeta bude disciplínou, ktorá bude počas sezóny určite zaujímať slovenských divákov. Umiestnenia v elitnej desiatke nemusia byť výnimkou.
Svoje možnosti v Östersunde ukázali aj české reprezentantky, ktoré dosiahli prvé pódium od januára 2019, keď skončili tretie v Oberhofe. Bronz získali aj tentokrát za víťaznými Francúzkami a druhými Taliankami.
"Je to splnené prianie. Dúfali sme, že do šiesteho miesta by sme mohli byť, ale toto je, samozrejme, lepšie," povedal tréner Lukáš Dostál.
Po náročnom období, v ktorom dokonca musela podstúpiť operáciu, sa z úspešného návratu do Svetového pohára teší finišmanka tímu Markéta Davidová.
"Ďakujem dievčatám, že to takto rozbehli. Bolo to super. Hovorila som si, že idú ako bláznivé. Som rada, že som to mohla dokončiť," cituje ju ČTK.
Najbližšie je štafeta na programe 14. decembra v Hochfilzene, no dovtedy čaká biatlonistky viacero individuálnych pretekov. Každopádne, v Rakúsku budú už na štvrté víťazstvo po sebe útočiť Francúzky.
"Začiatok sezóny je ťažký, pretože neviete, ako na tom ste. Začať víťazstvom je najlepší spôsob, ako získať sebavedomie," dodala Lou Jeanmonnotová.