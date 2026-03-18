Bátovská Fialková ide posledný šprint v kariére. Ten otvorí dôležitá súperka Sloveniek

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková. (Autor: Matej Lepeň)
Sportnet|18. mar 2026 o 18:44
Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint žien v biatlone v nórskom Holmenkollene.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má pred sebou záverečnú zastávku v nórskom Holmenkollene. Prvou disciplínou bude šprint žien na 7,5 km.

Slovensko bude vo štvrtok reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Ema Kapustová a Mária Remeňová.

Ako prvá z nich vyrazí na trať v Osle s číslom 18 Bátovská Fialková, pre ktorú to budú záverečné rýchlostné preteky v jej kariére.

O minútu a pol neskôr vyštartuje Kapustová (21), číslo 49 bude mať Kuzminová a najvyššie štartové číslo spomedzi Sloveniek bude mať Remeňová (83).

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pre slovenský ženský tím bude záverečný šprint sezóny veľmi dôležitý z pohľadu Pohára národov, v ktorom bojuje o desiate miesto s Poľskom.

To je dôležité z pohľadu nasadzovania počtu pretekárok na podujatia Svetového pohára pre budúcu sezónu, pričom Slovensko stráca na Poľsko 24 bodov.

Zaujímavosťou je, že o 16:15:30 h otvorí preteky s číslom jeden Kamila Žuková, ktorá má byť na základe posledných výsledkov líderkou poľského tímu.

Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 1, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - šprint žien v Holmenkollene

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

18

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

16:24:00 h

21

Ema Kapustová

Slovensko

16:25:30 h

49

Anastasia Kuzminová

Slovensko

16:39:30 h

83

Mária Remeňová

Slovensko

16:56:30 h

Biatlon

