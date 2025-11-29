ONLINE: Štafeta žien 4x 6 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má dnes na programe úvodné podujatia novej sezóny. Vôbec tým prvým bude ženská štafeta na 4x 6 km.
Slovenský tím nastúpi vo švédskom Östersunde v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Zuzana Remeňová.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Štafeta žien 4x 6 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Östersund, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
29.11.2025 o 13:15
Štafeta žien 4×6 km, Östersund
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých biatlonových fanúšikov pri textovom prenose zo štafety žien na 4x6 km v Ostersunde pri prvom kole Svetového pohára.
Malý krištáľový glóbus obhajuje štafeta Francúzska, ktorá v poslednej štafete sezóny prekonala štafeta Švédska. Slovensko obsadilo v minulej sezóne 13. miesto, ktoré bude chcieť v tejto sezóne ešte vylepšiť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:15.